В ресторане на глазах у всех: Дарья Повереннова рассказала, как муж ушел от нее к Татьяне Овсиенко

Дарья Повереннова вспомнила один из самых тяжелых периодов в своей жизни. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дарья Повереннова рассказала о непростых отношениях, которые связывали ее с коллегой по сериалу «День рождения буржуя» Валерием Николаевым. В интервью на YouTube-канале «Стрелец-молодец» 48-летняя актриса призналась, что буквально боготворила Николаева. Ради него она ушла от мужа. Но оказалось, что все это время Валерий вел двойную жизнь. А потом и вовсе бросил ее ради певицы Татьяны Овсиенко.

Дарья Повереннова – внучка известного советского актера Сергея Лукьянова, звезды фильма «Кубанские казаки», так что актерскую карьеру ей прочили с детства. Уже на втором курсе Щукинского училища, в 19 лет она вышла замуж за режиссера Дмитрия Жигалкина. В 1992 году у них родилась дочь Полина. Дарья призналась, что ее чувства к мужу начали угасать еще до рождения дочери. Тем не менее, их брак продлился 10 лет – пока она не влюбилась в своего коллегу по съемочной площадке, обаянию которого она не смогла сопротивляться.

рассказала о непростых отношениях, которые связывали ее с коллегой по сериалу «День рождения буржуя» Валерием Николаевым. Фото: кадр видео.

Сериал «День рождения Буржуя» стал первой заметной ролью Дарьи, а Николаева и вовсе сделал звездой общероссийского масштаба. Сегодня актриса вспоминает, что ее отношения с Валерием напоминали американские горки: она то испытывала величайшее счастье, то жесточайшее отчаяние. Ради Николаева Повереннова оставила мужа. Они были вместе два года. Дарья называет свои отношения с Николаевым болезненной зависимостью. С одной стороны, Валерий честно сознавался, что не хочет серьезных отношений, но в то же время не отпускал ее от себя.

- Какого-то я себе идола создала. Поставила его на пьедестал, сделала какого-то небожителя. Я не думаю, что он мной манипулировал, не думаю, что он делал это осознанно. Но я тем не менее решила, что это уникальный человек. Я не хотела видеть очевидного, - рассказала Повереннова.

Оказалось, последний год их совместной жизни Николаев изменял ей с Татьяной Овсиенко. В итоге он объявил Дарье, что влюблен в другую женщину. Причем артист выбрал самое неподходящее для выяснения отношений место – за столиком в ресторане. Новость о том, что ее любимый собирается уйти от нее к другой женщине, стала для актрисы тяжелейшим ударом. Больше всего Повереннову поразило то, что Николаев даже в этой ситуации не хотел отпускать ее: он утверждал, что любит обеих девушек одновременно.

- Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне. Он мне сказал, что любит нас обеих. Я бы назвала это даже не слабостью, а трусостью. Сделать больно, но один раз гораздо честнее, чем оставлять надежду. Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева. За все надо в этой жизни платить, - рассказала Дарья.

Николаев бросил Дарью ради певицы Татьяны Овсиенко. Фото: из архива "КП".

Расставшись с Николаевым, актриса погрузилась в пучину депрессии. Это состояние не отпускало ее два года. Артистка говорит, что ее спасла дочь. Полина все время была рядом и старалась поддерживать ее.

- Она всегда была рядом. Ей было обидно, что меня не было рядом. Она становилась моим помощником, - объяснила Дарья.

После такого горького опыта актриса, казалось, никогда больше не свяжется с мужчинами из мира кино. Тем не менее, она три года прожила с актером Анатолием Руденко. Он был на десять лет младше возлюбленной, поэтому мало кто верил в серьезность их отношений.

Дарья, наконец, нашла идеального мужчину. Им президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только расставшись с Руденко, Дарья, наконец, нашла идеального мужчину. Им президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Недавно актриса и миллионер поженились после восьми лет отношений. Дарья признается, что она бесконечно рада, что связала с Андреем свою судьбу.