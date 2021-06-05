«Я чувствую себя неудачницей»: Ким Кардяшьян впервые высказалась о своем разводе с Канье Уэстом

О разводе Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста стало известно в феврале этого года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со стороны кажется, что Ким Кардашьян – женщина-кремень: ничего, кроме «лайков» в Инстаграме и миллионов на счетах ее не волнует. Даже собственный развод с рэпером Канье Уэстом Ким, казалось, переживает на редкость спокойно. Но оказалось, что за внешней невозмутимостью фигуристой красотки скрывается целая буря эмоций. И Ким, не стесняясь, выдала ее в предпоследней серии шоу «Семейство Кардашьян». В своей эмоциональной речи она пожелала бывшему мужу удачи и новой любви.

Эпизод семейного шоу снимался во время поездки на озеро Тахо. Между сестрами Кардашьян назрел разговор о надвигающемся разводе. Поедая печенье, Ким разрыдалась и призналась, что все, что она хочет – это запереться в комнате и больше никогда не выходить из нее.

- Я чувствую себя неудачницей. Это уже третий брак. Да, я чувствую себя неудачницей, - сообщила ревущая Ким.

Поедая печенье, Ким разрыдалась и призналась, что все, что она хочет – это запереться в комнате и больше никогда не выходить из нее. Фото: кадр видео.

В беседе с сестрами 40-летняя модель призналась, что считает себя недостаточно хорошей женой.

- Канье уезжает в другой штат каждый год. А я должна быть рядом с ним, чтобы растить детей. Но я так не могу. Он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, он заслуживает жену, которая будет поддерживать каждый его шаг, следовать за ним повсюду и переедет вместе с ним жить в Вайоминг на его ранчо. Я не могу этого сделать, - рассказала Кардашьян.

О разводе Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста стало известно в феврале этого года. Супруги уже почти год не живут вместе. Ким с детьми остается в их особняке в Лос-Анджелесе. А Канье перебрался на свое рачно в штате Вайоминг. Главная причина развода - психическое заболевание музыканта, страдающего от биполярного расстройства. Инициатором развода стала Ким, именно она подала заявление. Модель просит суд о совместной опеке над детьми. Их у пары четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм.

Супруги уже год не живут вместе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делить свои баснословные состояния супруги не будут. Перед свадьбой в 2014 году они заключили брачный контракт, так что каждый останется при своих деньгах. В рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes музыкант стоит на 1750-м месте с состоянием в 1,8 миллиарда долларов. При этом сам Канье уверяет, что он гораздо богаче, чем о нем говорят: рэпер настаивает, что на его счетах лежат 3 миллиарда долларов. Значительную часть богатства Канье заработал вовсе не на музыке, а на своем модном бренде Yeezy и сотрудничестве с Adidas. Состояние Ким также оценивается примерно в миллиард долларов.