Стадо диких слонов движется по Китаю, разрушая все на своем пути

Cлоны прошли более 500 километров и не собираются останавливаться

Стадо из 15 диких азиатских слонов, отнесенных в Китае к охраняемым животным, второй месяц движется по территории страны, уничтожая на своем пути посевы и резервуары с водой.

Ученые в недоумении: слоны прошли более 500 километров и не собираются останавливаться.

Со своего привычного места обитания в заповеднике Юньнань слоны снялись совершенно неожиданно в апреле этого года. С тех пор они целенаправленно куда-то движутся, оставляя за собой разрушения – по подсчетам властей, животные нанесли ущерба на сумму около $1 миллиона.

Специалисты не могут объяснить причин загадочного поведения слонов.

«Такое случилось впервые в истории. Раньше подобного никогда не происходило. Мы теряемся в догадках. Нужно продолжить наблюдение и изучить этот феномен», – комментирует старший научный сотрудник заповедника Шэнь Цинчжуня.

На данный момент животные вплотную приблизились к городу Куньмин с населением более 6 миллионов человек. Правоохранители наблюдают за животными с помощью квадрокоптеров и советуют жителям не покидать дома.