Битва нарядов Премии МУЗ-ТВ 20/21: Орбакайте в образе Клеопатры, Гагарина без белья и подруга Тимати с экстремальным декольте

Победительница "Холостяка" Катя Сафарова, Полина Гагарина и Зиверт на красной дорожке премии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этого события в шоу-бизнесе ждали два года и наконец дождались: 4 июня в "Мегаспорте" отгремела Премия МУЗ-ТВ 20/21 - мать всех премий и самая грандиозная вечеринка года. Не удивительно, что знаменитости разоделись в пух и прах, стараясь перещеголять друг друга если не в заветных "тарелочках", то хотя бы в эффектном появлении. Так, Ольга Бузова, которая уже отмечалась на премии то в ракушке, то на коне, на этот раз приехала в золотой клетке, Анастасия Ивлеева - на эвакуаторе (привет, столичный дептранс!), а Филипп Киркоров и Давид Манукян - и вовсе в свадебном кабриолете, украшенном букетами...

Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, эффектно - вовсе не значит удачно. Кто из артистов по-настоящему блистал на красной дорожке, а с кем случился модный конфуз, "Комсомолке" помогла оценить стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Полина Гагарина

Очень удачное бандажное платье из эластичных лент, которые, соединяясь между собой, имитируют модные разрезики и демонстрируют обнаженные участки тела. Это подчеркивает силуэт, слегка его утягивая. Такой эффект усилил стройность Полины и добавил ей хрупкости. Звезда выглядит, как тростиночка. Ненавязчиво и эффектно акцентирован лиф, что сейчас очень модно, да и геометрия в тренде: она добавила не только четкости и ритма, но и футуристической нотки. В итоге Полина выглядит просто космически!

Звезда выглядит, как тростиночка Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова

Не сразу поняла: ЧТО ЭТО? Если рассматривать подетально и художественно, то можно предположить, что Ольга создала образ птицы Феникс. Огненное цветовое комбинирование, асимметрия, оранжевый неравномерный, рванный мех с темными кончиками, словно опаленный, напоминает языки пламени. В любом случае, это эффектный, но костюмированный образ, и оценивать его с точки зрения моды и трендов попросту не имеет смысла.

Ольга создала образ птицы Феникс Фото: Иван МАКЕЕВ

Даня Милохин

Тиктокер в эпатажном наряде, пародия на модный тренд инь и ян. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь в этом образе отображается настоящая действительность, а именно бесполость. Так выглядит человек, который считает себя одновременно и мужчиной, и женщиной, а по большому счету не является ни тем, ни другим. Средний пол, который так популярен в современной Европе. Так что на "Евровидении" он выглядел бы органичнее, чем на премии "МУЗ ТВ". А вообще, к эпатажу прибегают те, кто хочет громко заявить о себе, но не имеет уникального содержания, которым можно заинтересовать...

Было бы смешно, если бы не было так грустно Фото: Иван МАКЕЕВ

Анастасия Ивлеева

Контрастное цветовое сочетание фуксии и черного очень яркое и довольно агрессивное, оно подчеркивает и силу, и женственность одновременно. Очень грамотно фуксию сделали глянцевой, а черный цвет матовым, тем самым женственность усилили, а агрессию смягчили. Женственность в образе поддержал высокий разрез, акцент на талии и округлость фасона юбки в области бедер, а дерзость усилила агрессивная шпилька каблука и акцентные, "накаченные" плечи. А вообще, фасон юбки подобран очень удачно. Объем в области бедер уравновесил широкий плечевой пояс, который визуально смотрится еще объемнее из-за американской проймы топа. Розовый цвет и все его оттенки в модных фаворитах, а усилила модный градус открытая спина, поскольку это микро-тренд весенне-летнего сезона 2021.

Контрастное цветовое сочетание фуксии и черного очень яркое и довольно агрессивное Фото: Иван МАКЕЕВ

Little Big

Образы Софьи Таюрской и Ильи Прусикина созданы в контрастном стиле Glam Rock, который объединил в себе дерзость и романтичность, - получились такие романтичные бунтари. Яркое и контрастное сочетание в стилях и в красках, образ абсолютно дуэтный. Даже такая маленькая деталь, как двойной ремешок на туфельках Софьи, гармонично перекликающийся с нашивкой на рукаве Ильи в виде двух полосок, объединяет их в единое целое. Цепи, шипы, чокер, брюки клеш и сетка - все это модные тренды. Но все же, не надо забывать, что это сценические костюмы, и пара в них органична.

Образы Софьи Таюрской и Ильи Прусикина созданы в контрастном стиле Glam Rock Фото: Иван МАКЕЕВ

Алсу

У артистки элегантный и сдержанный образ, хотя он одновременно модный и эффектный. Маленькое черное платье в сочетании с жакетом в мужском стиле - это сразу два тренда: инь и ян - контрастное столкновение женственности и мужественности, плюс объемный пиджак.

У артистки элегантный и сдержанный образ Фото: Иван МАКЕЕВ

Сюрреализм и геометрия в аксессуарах добавляют стилистического контраста. Обратите внимание на моносерьгу в виде стульчика: эта тема в моде появилась от Эльзы Скиапарелли, соперницы Коко Шанель. А черное платье и мужской пиджак в женской моде - тема самой Коко.

Обратите внимание на моносерьгу в виде стульчика Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Собчак

Образ Ксении Собчак напоминает подиумный, где мода и тренды преподносятся публике в "концентрированном", а не носибельном виде. Ее платье-бюстье делает акцент на бра. Бра напоказ - модный тренд весенне-летнего сезона 2021. А высокие ультрамодные ботфорты, состоящие из разрезиков, словно бумажные, сейчас просто на пике, поскольку всевозможные разрезы, фрагментарно оголяющие тело, - один из самых модных микро-трендов. Образ ультрамодный, но эта концентрация делает его слишком утрированным для использования в жизни.

Образ Ксении Собчак напоминает подиумный Фото: Иван МАКЕЕВ

Кристина Орбакайте

Как же приятно смотреть на самодостаточную Кристину, роскошную и роковую, со змеей на груди, словно царица Клеопатра. Ее платье-комбинация просто соткано из модных трендов. В нем и кружево, и сетка, и романтическо-готические воланы. Серьги повторяют ритм бретелек платья — все очень красиво и изящно. А змея добавила эффекта и шарма образу Кристины, ее хочется рассматривать.

Как же приятно смотреть на самодостаточную Кристину, роскошную и роковую Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров и Давид Манукян

Они выглядят эффектно и элегантно. Дава в черно-белой классике - ни добавить, ни отнять. Филипп Бедросович сочетает торжественный белый цвет с золотом, тем самым повышая статус всего образа. Модного градуса добавляют кроссовки, которые объединяют в себе два контрастных стиля: спорт и гламур. Вещи, которые сочетают в себе несочетаемое или контрастные стили, считаются ультрамодными.

Филипп Киркоров и Давид Манукян выглядят эффектно и элегантно Фото: Иван МАКЕЕВ

Клава Кока

Образ Клавы напоминает девушку-робота или куклу. Обтягивающий нюдовый комбинезон создал эффект обнаженного, но искусственного тела: этому поспособствовали надписи, формулы, геометрические линии... Тело обозначено, но лишь как силуэт, кукольно и не вульгарно. Соблюдена очень тонкая грань. И даже легкая эфемерная юбочка похожа на кукольную одежду. Здесь не про моду и стиль, здесь больше про попадание в задуманный образ и его узнаваемость. Хотя в образе применены модные тренды: сетка и надписи.

Образ Клавы напоминает девушку-робота или куклу Фото: Иван МАКЕЕВ

Тимати и победительница "Холостяка" Екатерина Сафарова

Странное маленькое черное платье. Нужно было выбрать: либо демонстрировать ноги экстремально высоким разрезом, либо декольте. Асимметрия и драпировки в тренде, но у Кати перебор с оголенностью - получилось вульгарно. Если рассматривать их как дуэт, то Тимати слишком закрыт, а его спутница слишком открыта, несмотря на объединяющий их total black. Тимати в модном кожаном пиджаке и имиджевых очках более элегантный, и на контрасте с ним девушка выглядит еще плачевнее.

Тимати и победительница "Холостяка" Екатерина Сафарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Зиверт

Странный выбор для такого мероприятия. Спортивная тема, конечно, в модных фаворитах, но стиль одежды подбирается под стиль мероприятия. Если так хотелось свободы, динамики и расслабленности, то нужно было организовать образ в стиле "спорт шик", добавить шика. Между тем, все вещи данного аутфита в тренде: бра напоказ вместо одежды, свободные утрированно объемные брюки, многослойность, но в целом стиль образа не соответствует стилю мероприятия.

Спортивная тема, конечно, в модных фаворитах, но стиль одежды подбирается под стиль мероприятия Фото: Иван МАКЕЕВ

Виктория Дайнеко

Платье певицы охватило три модных тренда: высокий разрез по ноге, объемные рукава, акцент на плечи. Объемные воланы вместо рукавов, напоминающие крылья бабочки, добавили эффекта, но платье кажется каким-то тяжеловатым для Виктории, и эту тяжесть усилили распущенные волосы, что добавило силуэту визуальной "приземистости". Если бы волосы приподнять и освободить шею, Виктория выглядела бы легко, словно бабочка.