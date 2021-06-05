Ивановова, Петровова, Сидоровова: в Чехии отклонили законопроект о гендерно-нейтральных фамилиях для женщин

17% граждан Чехии готовы были бы признать нововведения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешские сенаторы отклонили законопроект, позволяющий гражданкам страны определять самим, в каком формате указывать собственные фамилии. Инициативу поддержали 25 сенаторов, против высказались 26. Ранее документ одобрили в нижней палате парламента.

В чешском языке, также как и в русском, женские фамилии отличаются от мужских окончанием, правда механизм образования самого женского варианта слова несколько иной: так жена или дочь мужчины с фамилией Новак будет Новакова.

Согласно чешским законам, отказаться от использования этого правила женщина может лишь в тех случаях, когда постоянно проживает за границей, состоит в браке с иностранцем или сама принадлежит к другой национальности.

По мнению одного из авторов законопроекта об изменении женских фамилий, экс-министра юстиции Чехии Хелены Валковой, такое положение дел подчеркивает «зависимость и вторичную роль» чешских женщин. С ней в корне не согласны большинство лингвистов, настаивающие на сохранении системы словообразования, сложившейся веками.

Примечательно, что общенациональный опрос показал, что лишь 17% граждан Чехии готовы были бы признать нововведения. Остальные же сочли звучание женских фамилий в новом формате слишком непривычным и неестественным.

К слову, бывшая первая ракетка мира Марина Навратилова, переехав в США, решила не менять фамилию даже после того, как ее лишили гражданства Чехословакии. Впрочем, гражданство Чехии теннисистке вернули в 2008 году.

Правда, такое образование женских фамилий не обходится без казусов, с которыми сталкиваются россиянки и представительницы русскоязычных стран: и без того женским фамилиям типа Шарапова, Курникова, Кузнецова в Чехии добавляют дополнительное окончание, превращая их в «Шараповова», «Курниковова», «Кузнецовова».