Известный врач развеяла мифы о безопасном загаре: Морковная диета и облака не спасут кожу

В общем, выходить ли на пляж в бикини или прятаться под зонтиком, каждый решает для себя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Загорать или не загорать - медики и ученые до сих пор ломают копья в ответе на этот вопрос. С одной стороны, под воздействием солнца мы получаем так необходимый для крепости иммунитета (и много чего еще) витамин D. Кожа становится приятного золотистого оттенка. С другой - косметологи буквально кричат: солнечные лучи преждевременно старят! А еще ультрафиолет солнечных лучей может вызвать развитие рака кожи.

В общем, выходить ли на пляж в бикини или прятаться под зонтиком, каждый решает для себя. Но при этом хорошо бы знать достоверные медицинские аргументы, а не находиться в плену заблуждений. Итак, какие из утверждений о безопасном загаре - не более, чем миф? Это обсуждали в программе известного врача, телеведущей Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале.

Посмотрим, какие из утверждений оказались ложными.

- Собираясь загорать в первый раз, обязательно используйте автозагар. Во-первых, сразу не будете выглядеть бледно в купальнике. Во-вторых, это средство защитит вас от риска обгореть.

Эксперты программы назвали это утверждение мифом. Дело в том, что автозагар не покрывает кожу загаром, он лишь красит ее. То есть это чисто косметический эффект. А защищает от риска обгореть солнцезащитный крем (санскрин). Только санскрины обладают физическими или химическими фильтрами, которые не дают ультрафиолету повреждать нашу кожу.

- В пасмурную или облачную погоду - самый безопасный загар. Ведь облака задерживают ультрафиолет, так что можно не бояться обгореть.

Телеведущая Елена Малышева. Фото: Александр ГЛУЗ

Три хаха! Это заблуждение, как уже поняли многие отдыхающие, решившие, что в комфортную прохладную погоду можно находиться на свежем воздухе сколько угодно - солнца-то почти не видно из-за облаков!

Конечно, какую-то часть ультрафиолета облака задерживают. Но все равно доходит до земли его предостаточно для того, чтобы обгореть. Например, если на небе белые легкие облака - 90 процентов солнечных лучей преодолевают их. Через тучи, серые и черные проходит 30 - 35% солнечного излучения. В общем, и не заметишь, как обгоришь. Пользуйтесь санскрином при любом выходе на улицу днем, вне зависимости от того, какую погоду обещают.

- Если перед отпуском устроить себе морковную диету, загар ляжет особенно красиво и глубоко благодаря содержащемуся в корнеплоде бета-каротину.

Это подмена понятий! Если есть много моркови (около 10 штук в день) или пить морковного сока, ваша кожа потеряет бледный вид. Но она не загорит, а окрасится в желтоватый цвет. И никак к загару эта окраска вас не подготовит.

- Загар в хорошем солярии безопаснее неконтролируемого солнечного.

Мы загораем в солярии или на солнце благодаря одному и тому же принципу: под воздействием ультрафиолета клетки меланоциты начинают вырабатывать гормон меланин, из-за чего кожа приобретает разные оттенки коричневого. Этот же механизм воздействует на наш генный материал, ДНК, вызывая в нем поломки, что может привести к развитию рака. С этой точки зрения абсолютно все равно, где вы загорали - на пляже или в салоне. Риск онкологии есть везде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Линзы при катаракте у взрослых

На фоне катаракты люди постепенно теряют зрение. Возможно ли скорректировать его при помощи контактных линз? И какими они должны быть? Выясним вместе с экспертом (подробности)

Диетологи не любят слово «диета»

В пресс-центре «Комсомолки» состоялась онлайн-конференция на тему «Диета и/или ЗОЖ (подробности)