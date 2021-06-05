Геннадий Гусельников и Сергей Меняйло подписывают соглашение о сотрудничестве. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Петербургский международный экономический форум подходит к концу. О том, как он проходит для сибирских регионов, которые представили объединенный стенд «Большая Сибирь», рассказал Геннадий Гусельников, председатель Исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение»:

- Форум запомнился в первую очередь огромным количеством подписанных соглашений на нашей площадке. Подписывались соглашения между регионами и их контрагентами и на других площадках. Мнение всех без исключения руководителей регионов таково: в этот раз инвестиционный интерес к Сибири и инвестиционный спрос на Сибирь значительно возрос.

У стенда «Большая Сибирь» побывал Сергей Меняйло, совсем недавно он был полпредом президента по Сибирскому федеральному округу, а сейчас временно исполняет обязанности главы Республики Северная Осетия.

- Состоялось подписание соглашения между Республикой Северная Осетия - Алания и «Сибирским соглашением». А также Республика заключила соглашения отдельно с регионами Сибири, с Сибирским отделением РАН. Расскажите про это сотрудничество.

- Практикой «Сибирского соглашения» является развитие добрососедских и торгово-экономических отношений со всеми регионами России, мы этому способствуем. И подписанное соглашение - один из таких документов о сотрудничестве. Здесь речь идет о развитии и торговых отношений, и культурного обмена, и о подготовке студентов, и о проведении совместных мероприятий и визитов. Кроме того, в Осетии есть памятник и могила погибшим воинам-сибирякам, мы чтим эту память - и это историческое наследие тоже будем передавать растущему поколению, знакомить их с этим. Также мы рассчитываем на то, что Кавказ вернется к экономическому объединению, как это сделало «Сибирское соглашение», и мы вместе сможем продуктивно налаживать работу уже между группами регионов.