Аналог «Сибирского соглашения» может появиться на Кавказе

Сергей Меняйло, временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сергей Меняйло посетил площадку межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и заявил, что объединенный стенд 10 регионов «Большая Сибирь» - пример для Кавказа. А также рассказал, что, будучи полпредом президента по СФО, сам продвигал идею общей площадки для сибирских городов. Теперь же, когда он возглавил Республику Северная Осетия, успешный опыт он хочет транслировать на Кавказ.

- Меня радует, что этот стенд - в том числе моя работа. Мы с Геннадием Геннадьевичем Гусельниковым (председатель Исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение») долго искали подходы, как это сделать. И сегодня можно сказать, что все получилось. Здесь мною также подписаны соглашения с сибирскими регионами. Не просто потому, что я там работал, а потому, что знаю состояние данных регионов. И проблематику, и плюсы, которые есть. Некоторые регионы очень продвинуты с точки зрения науки, образования, технологий. И на форуме был дан старт нашим уже другим взаимоотношениям с сибирскими губернаторами. Я хочу выразить благодарность и «Сибирскому соглашению», и губернаторам за понимание в совместной работе и за желание сейчас объединиться и встать рядом. Ну и конечно, хочется перенять опыт «Большой Сибири» -пример и образец для моих коллег и соседей. Это единственный округ, который выставляет объединенный стенд. Хочется, чтобы в следующий раз у нас был подобный.

- «Кавказское соглашение»?

- Да, почему бы и нет. Оно существует, его надо только актуализировать. По сути это добрая воля руководителей субъектов. Практически со всеми я данный вопрос уже обговорил и отказа не услышал. И от руководителя Республики Дагестан, и от руководителей Ингушетии и Карачаево-Черкесии.