При Трампе – критика, при Байдене – глянец: отношение к сотрудницам Белого дома резко изменилось

Энн Лейбовиц была приглашена в Белый дом, чтобы сделать фото нынешнего пресс-секретаря президентской администрации Дженнифер Псаки Фото: REUTERS

Бывший пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани обрушилась с критикой на смену курса многих американских СМИ в отношении женщин, занимающих высокие посты в президентской администрации.

Ей стало известно, что один из культовых американских фотографов Энн Лейбовиц была приглашена в Белый дом, чтобы сделать фото нынешнего пресс-секретаря президентской администрации Дженнифер Псаки.

Ранее Лейбовиц снимала для Vogue Мишель Обаму и Камалу Харрис.

Макэнани, работавшая в администрации Трампа, отметила, что в период президентства 45-го главы государства ни о ком из женщин, работавших в тот период в Белом доме, глянцевые журналы не публиковали статей. Наоборот, практически все СМИ писали о них исключительно в критическом тоне.

- Грустно, что у нас есть подобострастная пресса, льстиво пишущая о членах команды Байдена. – сожалеет Макэнани, обращая отдельное внимание на странные вопросы, звучащие в ходе регулярных пресс-брифингов. – Недавно они спросил Псаки о кошке Байдена. Невероятно!

Она также вспомнила, что журналисты The New York Times намеревались написать статью о чиновницах администрации Трампа, ставших матерями. Но этот материал так и не вышел в свет, так как, по мнению редакторов, в нем не было ни капли негатива.

В Fox News, где сейчас работает Макэнани, постарались сгладить эти резкие высказывания, отметив, что ее позиция вовсе не означает, что администрация Байдена не заслуживает освещения в прессе, но все же стоит обратить внимание на то, что «к трудолюбивым женщинам в администрации Трампа пресса относилась несправедливо».

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