Всероссийская неделя охраны труда пройдет в сентябре в Сочи

Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме Фото: ТАСС

Минтруд проведет VI Всероссийскую неделю охраны труда (ВНОТ) с 6 по 9 сентября в городе Сочи. Оператором выступит фонд Росконгресс.

Мероприятие пройдет в традиционном очном формате. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

- Минтруд России — организатор этого глобального и широкомасштабного мероприятия, и в этом году ожидается достаточно насыщенная деловая программа. Ждем представителей власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодых специалистов и работодателей на нашей площадке, — сказал глава Минтруда России Антон Котяков.

По словам министра труда, основными темами для дискуссии на площадке станут новации и изменения 10 раздела Трудового кодекса, который сейчас находится на заключительной стадии принятия.

- Также на форуме будут обсуждаться подходы к формированию безопасного производства и продемонстрированы лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда, — отметил министр.