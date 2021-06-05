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Экономика5 июня 2021 10:45

Всероссийская неделя охраны труда пройдет в сентябре в Сочи

На форуме обсудят подходы к формированию безопасного производства
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Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме

Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: ТАСС

Минтруд проведет VI Всероссийскую неделю охраны труда (ВНОТ) с 6 по 9 сентября в городе Сочи. Оператором выступит фонд Росконгресс.

Мероприятие пройдет в традиционном очном формате. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

- Минтруд России — организатор этого глобального и широкомасштабного мероприятия, и в этом году ожидается достаточно насыщенная деловая программа. Ждем представителей власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодых специалистов и работодателей на нашей площадке, — сказал глава Минтруда России Антон Котяков.

По словам министра труда, основными темами для дискуссии на площадке станут новации и изменения 10 раздела Трудового кодекса, который сейчас находится на заключительной стадии принятия.

- Также на форуме будут обсуждаться подходы к формированию безопасного производства и продемонстрированы лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда, — отметил министр.

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