Пока Россия достраивала "Северный поток-2": Бумеранг из Дании ударил по польскому газопроводу

На этот раз датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал ранее выданное полякам разрешение строить Baltic Pipe через свою территорию Фото: REUTERS

Удивительную штуку придумали в свое время австралийские аборигены. Я про бумеранги. Если верить тем, кто ими пользовался, то брошенный и не попавший в цель бумеранг возвращается по своеобразной кривой к своему хозяину. А если тот не сумеет его поймать, то и стукнуть. Опять же, говорят, что очень больно. Последние годы бумеранги все чаще стали летать в политической атмосфере международных отношений. Это в полной мере относится к борьбе ряда европейских государств с проектом газопровода «Северный поток -2».

Особенно актуально это в отношении Польши и Украины. Что касается Украины, тут всё понятно. Зеленский на днях объявил, что прекращение транзита российского газа через Украину в случае запуска «СП-2» приведет к тому, что Киеву не на что будет содержать свою армию. Оно бы неплохо, особенно для Донбасса. Но на самом деле уж на что, а на армию Киев деньги всегда найдет, даже если потребуется вытянуть последний грошик из кошелька пенсионерки. А вот что ремешок придется затянуть потуже, в этом никто не сомневается.

Польша – совсем другое дело. Традиционно русофобское руководство страны, желание заработать на том же транзите из России, положение и имидж верного сателлита США, нарастающие противоречия с Германией – букет, как у завсегдатая кожвендиспансера. И мечты о перехвате статуса европейского газового хаба у Германии с причитающимися к нему «коврижками» и преференциями. Именно поэтому поляки замутили два проекта – возведение терминала для приема СПГ и регазификации (перевода из жидкого в газообразное состояние) в Свиноуйсьце и строительство газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Газопровод должен был быть закончен к октябрю 2022 года. Все рассчитано – договор с «Газпромом» о поставке в Польшу газа из России истекает 31 декабря все того же 2022-го. И поляки уже заявили, что продлять его действие они не будут.

И тут на сцену, скромно «попросив подержать ее пиво», вышла Дания. Та самая, которая под аплодисменты европейской общественности несколько лет назад блокировала на время строительство нашего «СП-2». Совсем остановить не смогла, но притормозить на весьма важный срок сумела. На этот раз датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал ранее выданное полякам разрешение строить Baltic Pipe через свою территорию. То есть президент Польши Анджей Дуда в конце апреля с такой торжественной помпой запустил строительство Baltic Pipe, а всего через месяц с небольшим случился такой облом-с. Точь-в-точь по рецепту бумеранга. И причина похожа, датские экологи озаботились угрозами жизни от строительства местным мышам и летучим мышам. Даже по еще более веским основаниям, чем в случае с «СП-2», поскольку маршрут нашего газопровода через датскую сушу не пролегал, в отличие от польского проекта.

Не удивлюсь, если на Украине и в Польше в ближайшие дни заявят, что это Петров и Боширов по приказу Путина населили Данию мышами, да еще пророссийски настроенными. Ведь в этом случае ситуация может быть серьезнее, чем в истории с «СП-2». Мыши мышами, но месторождения газа в Норвегии истощаются, добыча на них падает, и Дании совсем не улыбается, если норвежский газ, которого год от года становится все меньше, начнет забирать еще и Польша, лишая Копенгаген перспектив в этой сфере в будущем.

Совпадение решения датских властей с завершением строительства первой нитки газопровода «Северный поток – 2» придает этой ситуации дополнительную, не будем этого скрывать, пикантность. Бойтесь бумерангов, уважаемые. Они ведь могут прилететь. А иногда еще и не с той стороны, с какой ожидаете.

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