В Алтайском крае построят новый горнолыжный комплекс с отелями

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал «КП» об инвестициях в сферу туризма и важных подписанных документах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Алтайский край подводит итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме, регион был представлен на площадке «Сибирское соглашение». О том, какие важные документы были подписаны на ПМЭФ, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Все губернаторы Сибири открыли общий стенд «Большая Сибирь». Об этом договаривались еще в прошлом году и все подготовили, но пандемия отодвинула планы на 2021 год. И вот наконец-то событие состоялось. На этот раз форум для делегации Алтайского края сложился очень насыщенно. Были подписаны соглашения о реализации проектов экономического развития. Второй блок вопросов касался установления межрегиональных отношений с другими регионами - подписание соглашений о сотрудничестве: торгово-экономическом партнерстве, о взаимодействии в области культуры, спорта, социального развития. И третье направление форума - участие в различных заседаниях, дискуссиях и т. д., - рассказал Виктор Томенко.

Одно из важных соглашений, подписанных на форуме, касается развития туризма в Алтайском крае.

- С компанией «Новые вершины» подписали соглашение о строительстве горнолыжного комплекса с отелями на общий объем инвестиций в 25 миллиардов рублей на период до 2025 года. Еще подписали соглашение о развитии туристической зоны в Белокурихе, - рассказал Виктор Томенко.

Еще один проект, который будет реализован после форума в Алтайском крае, связан с птицеводством.

- По сути речь идет о формировании птицеводческого кластера на базе компании «Группа Черкизово», Алтайский край. Это более 2,5 миллиардов рублей инвестиций и увеличение почти в два раза объема производства мяса птицы, сегодня компания производит в Алтайском крае около 70 тысяч тонн мяса птицы, - добавил Виктор Томенко.