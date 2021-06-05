Новый образ Елены Ваенги: Бородатая женщина в костюме попа спела «Золотые купола»

Елена Ваенга взяла новые вершины. Первая ассоциация, от которой теперь, к сожалению, уже не отделаться, это Кончита Вурст

В страшное время живем! Как в джунглях! Обычный пятничный вечер может таить невероятные опасности. Для психики, да, но разве от этого легче?

Вот сидишь, никого не трогаешь, щелкаешь пультом. И тут – на тебе! Премия МУЗ-ТВ, а там на сцене золотой унитаз размером с дом. А на нем некий Даня Милохин в розовом платье, и Филипп Киркоров в ковше экскаватора … Жуть же? Возвращаешься на Первый, к истокам, а там… Мама родная…

Стоит Елена Ваенга с бородой. Одета она священником. На фоне деревянных церквей. Руками машет во все стороны. И поет: «Золотые купола-а-а! душу мою радуют»!

Страшный сон? Видение? Апокалипсис?

Если бы… Это шоу «Три аккорда», где приличные вроде люди играют в зеков, и осужденных (с ударением на второй слог). Оценки тут ставят колодой карт, а мастер перевоплощений Максим Аверин к очередному сезону в качестве ведущего, разе что фиксой на зуб на разжился. По виду отмотал он два-три срока точно, а в кармане финка или кастет… Специальные номера он объявляет с присвистом: «Вот вам подгон».

Ну поют и поют, многим нравится. Гоп-стоп, мамуля-воровайка, все ночи полные огня… Печальная история нашей Родины к пережиткам лагерной романтики не позволяет относиться с резким осуждением. Странно все это конечно, порой пошло беспредельно. Но пусть будет, чем это хуже Киркорова в ковше?

Стоит Елена Ваенга с бородой. Одета она священником. На фоне деревянных церквей. Руками машет во все стороны

Но Елена Ваенга взяла новые вершины. Первая ассоциация, от которой теперь, к сожалению, уже не отделаться, это Кончита Вурст, победившая (победивший?) на Евровидении-2014. Его (ее?) тогда так у нас и называли - «женщина с бородой». Потом смеялись всей страной, и до сих пор в любой программе про то, как все плохо в Европе, ее поминают. А тут на тебе. Удар под дых, своя, наша Ваенга а туда же!

Оно, конечно, страна у нас многонациональная, всем религиям почет и уважение, но все-таки православных и тех, кто с русской церкви относится с уважением побольше, чем всех остальных. И я в их числе. Комический образ дамы, переодевшейся попом, ничего кроме омерзения не вызывает. Не читал закон «о защите прав верующих», но по мне так он как раз про это. Не знаю сколько церковных канонов тут нарушено, но в XVII веке за такое точно на Соловки бы отправили.

Для завершения сатанинского образа выбор песни безупречен. «Золотые купола» из песни Михаила Круга - наколки на теле многократно отсидевших граждан. И не тех, кто за «три колоска» или за махинации с бухгалтерией. Нет, там ребята посерьезнее. И вот нам предлагается разделить с ними их душевные страдания.

Тот случай, когда не понимаешь, что больше ужасает: пропаганда тюремных ценностей? Богохульство? Пошлость? Превращение хорошей певицы в Кончиту Вурст?

Певец Моргенштерн, ставший главной звездой премии МУЗ ТВ, в своих композициях старается обидеть-задеть всех сразу, спровоцировать общество и все такое. Порой получается, конечно, но в целом видно, что мальчик не серьезно.

А вот Елене Ваенге в «Трех аккордах», похоже, удалось обидеть сразу всех! Старая школа!

Уважаемые члены жюри, кстати, были в восторге. Достали «тузы» (высшая оценка) и долго смаковали бессмертные слова Круга «Только синие они и ни крапа золота».

Бр-р-р-р… Я ж говорю, страшно жить: если от похабщины не спрятаться в диапазоне от Первого канала до МУЗ-ТВ. Либо на бородатую женщину-урку нападешь или на золотой унитаз…

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