Внук Молотова Вячеслав Никонов: Дедушка всегда дарил мне в этот день 100 рублей

Вячеслав Никонов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Вячеслав Алексеевич, я вас поздравляю с днем рождения.

- Спасибо вам огромное.

- Мы вас очень любим. И всегда, независимо от того, отмечаете вы день рождения или нет, хотя бы - два вопроса. Сегодня первый - этот: вам дедушка Молотов что обычно дарил?

- У деда, когда я уже подрос, был один, абсолютно стандартный подарок – в этот день он мне дарил сто рублей. Колоссальные деньги по тем временам. Для него они тоже были достаточно серьезной суммой. Тем не менее, этот подарок я получал всегда, уже и в последние годы его жизни.

Ну, а когда был поменьше, конечно, - разные были подарки. И, самый запоминающийся, наверное, - велосипед «Школьник», который я получил на 7 лет.

- И сколько же он сторублевок успел вам подарить?

- Ну, я так не считал, но достаточно много, думаю. Когда он ушел из жизни, мне было уже 30...

- И вы были уже почти кандидат наук.

- Я был уже давно кандидат наук и почти доктор.

- Да, почти доктор. Извините... А вот те сторублевки - вы их тратили или собирали?

- Тратил, конечно. Как можно… не было лишних денег для того, чтобы их копить. В Московском государственном университете платили, конечно, деньги, но не слишком много.

- А вот как бы сейчас Вячеслав Михайлович оценил своего внука, которого называют знаменитым политиком, историком, педагогом, писателем…

- Я думаю, он бы очень сложно меня оценил. Дед и в свое время меня оценивал неоднозначно. Во всяком случае, мне доставалось от него - «за ревизионистские взгляды», «оппортунизм» и так далее. Он-то оставался стопроцентным ленинцем. Последним, наверное, из той ленинской когорты. И он был не в восторге от того, что происходило в стране, естественно, - ни от распада Советского Союза, ни от того, что происходит сейчас. Поэтому, я думаю, он был бы, может быть, и удовлетворен моими творческими какими-то успехами. Но, в целом, наверное, мою деятельность, как не соответствующую - «стопроцентно» - ленинскому правильному политическому курсу, он бы, наверное, не одобрил.

- А вот все равно же мы советские люди, в общем, потому что родились в Советском Союзе. А в вас вот Ленина сколько процентов? Если дедушка был - стопроцентным...

- Во мне, ну, процентов 7-8. Но достаточно много, конечно, да.

Плюс, я написал все-таки биографию Ленина. И там меня - сто процентов.

Но в этой моей биографии Ленина все-таки оценки Владимира Ильича, скорее, со знаком минус, чем со знаком плюс.

Безусловно, это тот человек, который изменил страну и мир больше, чем кто-либо вообще из когда-либо родившихся на российской земле. Но, далеко не всегда и, по большинству параметров, точно - не в лучшую сторону.

- Среди ваших учеников двоечники есть? Или все отличники?

- Среди моих учеников, естественно, гораздо больше отличников. Но таких, чтобы вот по жизни были двоечниками, - ну, вряд ли, нет, таких я не знаю.

- А сколько у вас учеников вообще - в МГУ и не только… Ведь ваши ученики по всей России есть, и там, где вы баллотируетесь в депутаты, сколько, допустим, сотен?

- Не могу вам сказать, сколько сотен. Ясно, что это тысячи, а не сотни. Тысячи. Все-таки мой педагогический стаж уже насчитывает 43 года. И за это время много воды могло утечь.

В Брянске, где я недавно участвовал в первичных выборах, а я там, действительно, преподавал в 1984-м. И вот сейчас приехал, и за один день встретил семь своих студентов (бывших), из них пять – докторов наук.

- Ясно. Скажите, пожалуйста, а вот за что бы вас дедушка похвалил?

- Ну, я думаю, похвалил бы меня за то, что у меня много детей. Он похвалил бы меня, наверное, за книжки за многие. Вряд ли бы он одобрил бы биографию Ленина, но, например, я уверен, что ему понравился бы мой «Современный мир и его истоки» или «Код цивилизации», хотя там классовый подход недостаточно, конечно, выражен или совсем не выражен.

- У вас книжек сколько сейчас? Книг и книжищ?

- Вы знаете, я уже как-то сбился со счета.

- У меня такое ощущение, что каждый месяц у Никонова… - книга!

- После тридцати я уже перестал считать.

- Понятно. Целая библиотека. А детей сколько? Если в Википедию не заглядывать.

- Если не заглядывать, то - пятеро. Четверо сыновей и дочь.

- А внуков?

- Внуков пока только двое. Они меня подводят – дети. Не так быстро продолжают род, как хотелось бы.

Но, во всяком случае, два внука есть. Один – Николай, а другой – Вячеслав Михайлович.

- Да вы что! Классно! Очень интересно. Они в честь прадедушки назвали?

- Ну, я надеюсь, и в честь меня тоже. (смеётся) Ну, вообще-то, да.

- Завершающий вопрос. Я всегда с «корыстными» целями вам звоню. Особенно по выходным. Потому что, в такие будние дни вас трудно застать по телефону… Чего нам ждать от 16 июня? Встреча Байдена и Путина.

– Встреча Байдена и Путина, уверен, не будет провальной. Это я вам могу гарантировать. Потому что с российской стороны там участвует Путин, у него вообще провальных саммитов не было никогда. Готовит профессиональная команда. Мы знаем, чего хотим. Готовы выполнять взятые на себя обязательства и так далее. А что касается американской стороны, то обычно она определяет провальность саммита. В прошлый раз это было неизбежно. Потому что у Трампа не могло быть ничего не провального. И американские СМИ, и глубинное государство, естественно, объявило это провалом.

Но, поскольку Байден безупречен в глазах американских СМИ и глубинного государства, и идет от успеха к успеху, то это тоже будет объявлено успехом Байдена. Поэтому, думаю, провала точно не случится.

- Это завершающий вопрос. Как вы отметите сегодняшний день? Вы сейчас в знаменитой оранжерее своей, которая под открытым небом? Или среди цветов?

- Нет, в данный момент я в лесу, около озера. Так же – около озера – я и встречу этот день рождения в кругу семьи, прежде всего. Поскольку сейчас коронавирусная ситуация, эпидемия, она не позволяет проводить большие празднества. И риски того не стоят.

Поэтому - в узком семейном кругу, на лоне природы.

- Вы хотели бы, чтобы вам сторублевки сегодня подарили?

- Ну, вы знаете, я уже достаточно равнодушен к каким-то подаркам серьезным. А что касается денег, у меня их хватает.

- Еще раз с днем рождения вас.

- Спасибо.

- Спасибо вам огромное, что вы трубку берете, особенно в выходные. И всего доброго, до встречи в эфире и на страницах «Комсомольской правды».