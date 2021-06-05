Киев решил: Германия и Франция виноваты перед Украиной и должны понести ответственность за это

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил, что Германия и Франция должны понести ответственность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ура, товарищи! Мы, Россия, больше не виноваты в бедах Украины. То есть не то, чтобы совсем не виноваты. Просто на Украине отыскали еще виноватых, кроме нас. Приличная компания оказалась. Относительно, конечно. Германия, Франция. И это не мое мнение, а представителей руководства Украины.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил, что Германия и Франция должны понести ответственность за войну в Грузии в 2008-м году и «оккупацию» Крыма Россией в 2014-м.

- Эти страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией, являются политическими и экономическими партнерами России. И нам это очень неприятно, - объявил Данилов на брифинге по итогам пятничного заседания СНБО. Ну, раз украинцам это неприятно, тогда, конечно, Париж с Берлином должны понести ответственность. Желательно, материальную. А моральную можно во вторую очередь. Напомню, кстати, что относительно недавно, ряд претензий к европейским партнерам высказал и сам Зеленский, заявив на пресс-конференции 20 мая, что нынешние лидеры Германии и Франции должны поддерживать Украину сильнее.

Я бы сказал, что должны в этом случае – очень слабое выражение. Надо говорить прямо – обязаны. Как это делает, например, постоянно и неостановимо, с упорством пилящего бетонный столб лобзика посол Украины в Германии Андрей Мельник. Наверное, от Мельника все в руководстве Незалежной и перезаражались новой модификацией старого вируса #«намвседолжны». Эволюционировавшего из первоначального вируса #«весьмирснами».

Посол – фигура очень важная. Он фактически находится в статусе министра и на территории страны, где он аккредитован, представляет свое государство во всей полноте и по всем вопросам. С учетом всего этого Мельник – фигура очень специфическая, и его пребывание в Германии в нынешнем статусе можно объяснить лишь исключительным долготерпением немцев. С началом весны и обострением болезней у психически неустойчивых людей Мельник чрезвычайно активизировался в Германии.

Посол Украины в Берлине потребовал от ФРГ вернуть Крым, поскольку Германия должна искупить свое «колониальное прошлое». Затем он потребовал от Берлина помочь Киев в модернизации ВСУ, а еще призвал Германию сыграть ведущую роль во вступлении Украины в НАТО, потому что Германия несет «историческую ответственность за нацистские преступления на Украине во Второй Мировой войне». На днях он обвинил Германию, что она испытывает страх перед Путиным и посетовал: «Мы бы хотели чувствовать гораздо больше мужества и поддержки со стороны Берлина». А уж как досталось Берлину за отказ продавать Украине оружие! Мельник в этом вопросе настолько оскорбился, что даже выразился в том смысле, будто напрасно Берлин пытается представить из себя некоего «морального апостола». Не по Сеньке, мол, шапка.

А буквально 3-го июня потребовал включения Украины в переговоры по газопроводу «Северный поток – 2». Ранее в немецких СМИ появилась информация, что группа высокопоставленных чиновников ФРГ намерена отправиться в США, чтобы обсудить там будущее «СП-2». Мельника от таких известий, наверное, аж в воздух подбросило.

- Украина требует участия в немецко-американских переговорах по этому крайне опасному проекту. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса, - заявил он. - Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном — за счёт Украины.

Примечательно, что немцы и на этот пассаж ничего не ответили. Ну, они же люди деликатные, не могут сказать напрямую, что обслуживающий персонал они с собой не везут, а у американцев за океаном местный есть. А в ином качестве представители Незалежной уже мало кого могут заинтересовать.