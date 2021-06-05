Никас Сафронов оценил стенд «Большая Сибирь» на ПМЭФ

Никас Сафронов договорился о выставке с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На Петербургском международном экономическом форуме свои работы представил известный художник Никас Сафронов. Он побывал не только на площадке своей выставки, но и заглянул к соседям. Особенно художника заинтересовал стенд «Большая Сибирь», здесь он переговорил с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

- Поговорили с Сергеем Евгеньевичем, уже договорились о выставке в Кемеровской области, которую он готов поддержать, - рассказал Никас Сафронов.

Художник просит не удивляться, что он пришел на экономический форум. Говорит, что бизнес и искусство должны идти в связке друг с другом.

- Нет искусства, если нет бизнеса, если нет продаж. Вот эта история, что художники должны быть бедными, нищими и голодными, - придуманная. Леонардо, Микеланджело, Рафаэль - все были богатые. А Рембрандт просто ослеп к концу жизни, вложил деньги в тюльпаны - влез не в свой бизнес, - пояснил народный художник РФ, добавив, что на форуме он нашел партнеров и среди зарубежных гостей: - Возникла связь с Катаром - там хотят заказать портрет шейха.