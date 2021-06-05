Подросток впал в кому из-за отравления наркотиками на джазовом концерте в Москве

Где и каким образом несовершеннолетний Никита С.* смог приобрести сильнодействующий наркотик предстоит выяснить следствию Фото: Shutterstock

В первый день лета в одном из заведений столицы на улице Болотниковская проходил концерт дарк-джаз группы «Bebopovsky and the Orkestry Podyezdov». На выступление пришла компания подростков, повеселиться и послушать любимую музыку.

Подростки развлекались на танцполе, когда внезапно одному из ребят, 17-летнему Никите С.*, стало плохо. В один момент ноги парня подкосились, и он упал на стоящего рядом человека. Окружающие заметили, что глаза мальчика закатились, у подростка начался припадок. Друзья принесли холодной воды и пытались привести в чувства Никиту, но ничего не помогало. Кто-то из гостей вызвал скорую помощь. Еще до приезда медиков, мальчик потерял сознание и перестал подавать какие-либо признаки жизни.

«Прибывшие на место медики обнаружили 17-летнего подростка Никиту С.* без сознания. Экстренно мальчик был госпитализирован в одну из столичных больниц с предварительным диагнозом: кома, вследствие употребления неустановленных веществ. Врачи сразу сообщили в полицию о происшествии с несовершеннолетним. Оперативники приехали на место происшествия и опросили друзей пострадавшего. Выяснилось, что на концерте молодой человек употреблял наркотики», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Как рассказала одна из подруг Никиты, они встретились за несколько часов до концерта. У подростка была с собой бутылка воды, в которой, как похвастался товарищам сам мальчик, были растворены наркотики и растворитель для краски. По словам девочки, весь вечер парень пил гремучую смесь, но вел себя и чувствовал вполне нормально.

Оперативникам предварительно удалось установить наркотик, который употреблял несовершеннолетний Никита. До 1990 года это вещество считалось медицинским средством и широко применялось для стимуляции работы мозга. Препарат также применяли бодибилдеры для уменьшения количества жира и наращивания мышечной массы. Лишь много лет спустя, ученые смогли исследовать все случаи применения этого вещества и выявили подавляющее число негативных и даже смертельных побочных эффектов, в том числе расстройства психики и галлюцинации. Препарат был запрещен к свободной продаже и внесен в список наркотических веществ, нарушающих работу мозга.

Где и каким образом несовершеннолетний Никита С.* смог приобрести сильнодействующий наркотик предстоит выяснить следствию. В настоящее время полиция проводит проверку, а врачи борются за жизнь молодого человека, госпитализированного в токсикологическую реанимацию.

* - имя изменено.