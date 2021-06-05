«Северный поток-2» - символ экономической мощи государства»

Трансляция выступления Владимира Путина на площадке межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Председатель Исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников признался, что во время прямой трансляции выступления на ПМЭФ Владимира Путина у стенда «Большая Сибирь» не было свободного места:

- На нашем стенде была развернута прямая трансляция выступления В. В. Путина. И не было свободного места. Вся наша зона была занята, все смотрели. Такая же ситуация была и у коллег у соседних стендов. Мы традиционно ждали высказывания позиции Президента РФ по двум блокам. Это все, что касается улучшения инвестиционного климата, условий деловой жизни, экономической деятельности, второй блок - комментарии по вопросам международной повестки. И на эти темы в выступлении Владимира Путина было достаточно информации. Мы услышали инициативу по продлению льготной ипотеки, что важно не только с точки зрения решения жилищной проблемы, но и с точки зрения поддержания темпов строительства. Потому что строительная отрасль - большой интегратор и катализатор экономических процессов в самом широком круге отраслей. В целом экономический блок, те идеи, которые высказал Президент РФ, - очень разнонаправленные. И главное, что работает механизм: глава государства произносит - происходит мгновенная отдача, начинается работа.

Что касается международной и международно-экономической повестки дня, Геннадий Гусельников отметил важность завершения строительства «Северного потока-2».

- Речь идет о скрепе, который объединит экономики России и Западной Европы. Это, конечно, более устойчивая система газоснабжения, но в то же время это еще и некий символ экономической мощи государства вопреки алогичному поведению многих стран-партнеров. Наша страна справилась и фактически завершает крупнейший проект. Экономический эффект и последствия его будут подсчитаны и оценены позже. Но в любом случае я, как россиянин, испытываю чувство гордости. Такое же чувство вызывают разработка наших ученых вакцин от коронавируса, те научные достижения, о которых говорил Владимир Путин. Тем более что в числе самых крутых новаций текущего года есть достижение и нашего новосибирского вирусологического центра «Вектор», который создал вакцину. Сибирь в данном случае является драйвером инновационно-научного развития.