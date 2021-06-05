Не для еды: От импорта каких яиц зависит Россия и почему

Со столовым яйцом, которое люди покупают в магазинах в отделах продовольственных товаров у нас все в порядке Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что России не хватает яиц для изготовления вакцин. Запахло сенсацией — его поняли так, будто речь идет о вакцине от коронавируса. Оказывается, нет, уточнил чиновник, он имел в виду некоторые ветеринарные вакцины.

Дело в том, что для производства таких вакцин нужны особые, так называемые спф-яйца. Во-первых, они должны быть «живыми», оплодотворенными, в них, в отличие от столовых, которые мы покупаем в магазинах, обязательно должен находиться эмбрион. В яйцо с эмбрионом вводится вирус, и этот живой организм вырабатывает антитела, которые затем используют при производстве вакцины.

Во-вторых, к таким яйцам предъявляются более высокие требования к содержанию патогенной микрофлоры — проще говоря, ни миллиграмма ненужных микроорганизмов. Эти яйца особого назначения производятся на специальных фабриках, и все эти фабрики — за рубежом, сказал Данкверт, но в этом году начнем строить такую фабрику у себя.

А как обстоят дела с обычными нашими яйцами по 10 в упаковке — для омлетов и салатов?

- Со столовым яйцом, которое люди покупают в магазинах в отделах продовольственных товаров у нас все в порядке, - успокоил «КП» зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ, вице-президент Росптицесоюза Сергей Лисовский. - Но по некоторым другим видам действительно есть зависимость от Запада — примерно на 50 процентов. Это по инкубационному яйцу, которое нужно непосредственно для производства бройлера, и по родительскому — из которого выращивают кур-родителей.

Поясним. Из инкубационных яиц появляются бройлерные куры и цыплята, которые идут на мясо. А из родительских — куры-несушки. Те самые, которых закупают фермеры, занимающиеся производством столовых яиц. Чтобы из магазинного яйца вылупился цыпленок — это практически нулевая вероятность, отметил эксперт.

- Производство племенного яйца обходится дорого, его окупаемость — 10-15 лет, - продолжает Лисовский. - Минсельхоз несколько лет назад принял программу по стимулированию производства российского инкубационного и родительского яйца, но, к сожалению, денег на это выделяется немного. И пока в этом направлении не пойдут деньги, ситуация не изменится.

Более высокая стоимость инкубационных яиц связана с более высокими технологическими затратами. Они должны быть оплодотворены и в отношении них должны соблюдаться более высокие требованию по содержанию патогенных микроорганизмов, пояснил Лисовский.

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