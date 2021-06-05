"Завистница и тупая баба": с Андреем Разиным случилась истерика из-за откровений Вайкуле у Галкина

Лайма Вайкуле на шоу Максима Галкина "Музыкалити" сказала все что думает о группе "Ласковый май". Фото: Кадр видео

Лайма Вайкуле на шоу Максима Галкина "Музыкалити" сказала все что думает о группе "Ласковый май". Исполнительница хита "Я вышла на Пикадилли" назвала "Ласковый май" "группой для дебилов". Особая неприязнь у певицы к хиту "Белые розы". В свое время эта композиция в прямом смысле звучала из каждого утюга. Ее знал каждый житель страны, а по сладкоголосому Юре Шатунову сходили с ума девочки до 16 и старше. Услышав откровения Лаймы, с продюсером Андреем Разиным случилась истерика.

Максим Галкин позвал близкую подругу своей жены Аллы Пугачевой к себе в YouTube-шоу "Музыкалити". По правилам шоу гости высказывают свое мнение о творчестве молодых исполнителей. В рамках проекта Лайма Вайкуле прослушала песню Dead Blonde "Мальчик на девятке" и пришла в ужас. "Терпеть не могу такой ритм! Этот самый ненавистный!" - негодовала артистка.

Звездная блондинка заявила, что подобную музыку слушает только детская аудитория, но и для них она может быть травмирующей. "Это неправильно, вообще не варится. Какашка! Эдакий «Ласковый май»", - гневалась Вайкуле.

Максим Галкин позвал близкую подругу своей жены Аллы Пугачевой к себе в YouTube-шоу "Музыкалити". Фото: Кадр видео

"А «Ласковый май» - плохо?" - вкрадчивым голосом поинтересовался ведущий проекта.

"Очень! «Белые розы, белые розы…» Ну для дебилов, понимаешь? Это тоже продается, но так нельзя, мы же музыканты", - посетовала 67-летняя Лайма.

Супруг Примадонны решил напеть звездной подруге главный хит группы. Но та поспешила его остановить. "Замолчи сейчас же! Кошмар. Прекрати… Аранжировка такая несчастненькая. Ну нельзя, мы портим вкус слушателей. Dead Blonde портит детям вкус, как «Ласковый май». Ставлю им ноль. Жалко детей", - сказала, как отрезала, Вайкуле.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин выпад артистки не оставил без внимания. Он ответил на критику певицы в грубой форме. "Лайма Вайкуле, пока ее не вытащил из кабака Раймонд Паулс, занималась там черт знает чем. Мне даже стыдно об этом говорить. Это чисто кабацкая певица, которая никакого отношения к большой эстраде не имеет", - разразился он гневной отповедью в блоге.

Вайкуле назвали творения "Ласкового мая" музыкой для дебилов. Фото: Кадр видео

После чего напомнил о происхождении Вайкуле: "А то, что она из Прибалтики, то, что она ненавидит русских, это уже видно сразу по ее интервью. Мало того, назвать 47 000 000 советских людей дебилами, которые слушают «Ласковый май» и купили на наши концерты билеты, - это, конечно, ни в какие рамки не вписывается".

Но на этом Разин не успокоился. "Группа «Ласковый май» как работала, так и работает до сих пор. У Юры Шатунова полные залы, у группы «Ласковый май» и «Дискотеки «Союз» все битком. И мы работаем в основном стадионы, а не бегаем, как Лайма, по кабакам, где она разводит богатых дядей на деньги. И после этого она замахнулась на величайший коллектив всех времен и народов, который работает почти 35 лет без перерыва при полных аншлагах. Завистница и тупая баба", - продолжил 57-летний Андрей Александрович свою истерику.