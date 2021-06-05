Военные эксперты США не сумели подтвердить внеземное происхождение НЛО

Военные эксперты США представили администрации президента Джо Байдена конфиденциальный доклад о происшествиях с неопознанными летающими объектами. Фото: Shutterstock

Военные эксперты США представили администрации президента Джо Байдена конфиденциальный доклад о происшествиях с неопознанными летающими объектами.

Согласно утверждениям источников газеты New York Times, специалистам не удалось найти связь подобных случаев с инопланетянами. Опровергнуть предположение экспертам тоже не удалось.

Единственное, что сумела доказать наверняка авторитетная комиссия, это тот факт, что подавляющее число инцидентов за последние 20 лет не могут быть связаны с американскими технологиями.

Сам доклад в сокращенном варианте будет представлен Конгрессу США 25 июня.

Поклонники теорий внеземного вмешательства в судьбу человечества с нетерпением ожидают обнародования документа.

Помимо того, что доклад не вносит ясность в происхождение НЛО, в нем утверждается, что часть случаев загадочных явлений может быть списана на секретные испытания, проводимые Россией или Китаем, что вызывает особую озабоченность спецслужб.

Говоря о тех случаях, которые уже стали достоянием общественности, например, рассекреченные в прошлом году видеозаписи, сделанные военными летчиками, эксперты признали, что не могут с уверенностью судить о природе неизвестных атмосферных явлений