Андрей ТРАВНИКОВ: Для инвесторов важна четкая, открытая позиция

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал несколько важных соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума. Например, в регионе будут развивать цифровое здравоохранение и телемедицину. О впечатлениях от форума, сотрудничестве с инвесторами и взаимной поддержке сибирских регионов губернатор рассказал «Комсомольской правде».

- Все, что сейчас на острие: постковидная экономика, цифровая трансформация, карбоновые полигоны, - все это было в повестке форума. Сибирский федеральный округ второй раз участвует в мероприятии объединенным стендом регионов СФО «Большая Сибирь». Я вспоминаю, как рождалась эта инициатива. Мы, Сергей Иванович Меняйло (тогда полперед в СФО), Сергей Анатольевич Жвачкин (губернатор Томской области) и я, начали обсуждать эту идею на одном из форумов в Сочи. Почему бы не демонстрировать свой потенциал объединившись? Наверное, на такой огромной территории, как Сибирь, по-другому быть и не может. Мы, регионы-соседи, должны находиться в коммуникации. И несмотря на то, что у всех свои проекты, мы развиваемся координированно, - подчеркнул Андрей Травников.

- Расскажите, как Новосибирская область привлекает инвесторов?

- Два года назад наш регион актуализировал свое инвестиционное законодательство. Мы в чем-то расширили объем поддержки, которую готовы оказать инвесторам, например, это касается налоговых льгот. А в чем-то - ужесточили требования, четко сказав: прямые субсидии мы будем давать строго под конкретные условия. И это дало хороший отклик. Для инвесторов важна такая четкая, открытая позиция. Второй наш приоритет - развитие инфраструктуры. Большинство инвесторов, которые приходят в регион, признаются, что их интересуют подготовленные площадки - технопарки, индустриальные парки, логистика. И вот на это направление сегодня направлены наши усилия. У нас запущено создание второго промышленно-логистического парка - это Южный ПЛП под Бердском, где есть уже якорный резидент, начата программа по строительству второй очереди Академпарка, в проработке - вторая очередь биотехнопарка: сейчас подбираем территорию.