Скорость, возраст, спецдорожки. За ограничения езды на самокатах высказался каждый второй россиянин

Минтранс занимается разработкой правил пользования и определением правового статуса электросамокатов и сегвеев Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти каждый второй россиянин считает, что необходимо вводить ограничения для вождения электросамокатов. Такие данные получил в ходе соцопроса портал SuperJob и поделился ими с сайтом kp.ru.

Если быть точным, то за ограничения выступили 49% отвечавших. Высказывать свое отношение можно было с комментариями. Самые частые - «Наболело», «Давно пора» и «Сколько еще человек должно пострадать!».

Отвечавшие чаще всего считают необходимым ограничить скоростной режим — в пределах 10—20 км/ч. Среди других предложений — ввести отдельную категорию водительских прав с прохождением всех необходимых процедур: медкомиссия и сдача экзамены по вождению. Популярны также запрет передвижения самокатчиков по пешеходным тротуарам, введение возрастного режима, наличие специальной защитной экипировки.

Тем временем, в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил журналистам о том, как будет регламентировано движение электросамокатов в столице. По его словам, скорость электросамокатов должна быть ограничена 25 км/ч, а на плоскости с пешеходами — равняться их скорости.

- С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений специальных зон сниженной скорости, - сказал Лискутов. - То есть если самокат попадает в парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км/ч.

В целом по стране разработкой правил пользования и определением правового статуса электросамокатов и сегвеев занимается Минтранс. Помимо скоростных ограничений рассматриваются ограничения по возрасту, а также введение страховки.

- Проблема езды на самокатах существует, но проблема еще и в том, что сложно администрировать ограничения, - сказал kp.ru депутат Госдумы Владимир Лысаков, известный, в частности тем, что ввел норму о ненаказуемом превышении скорости на 20 км/час. - Как проверять скорость - разместить радары для самокатов нереально. Можно, и это уже делается, технически ограничить скорость самокатов, использующихся в прокате. Можно сделать такое ограничение и для торговли. Но есть службы тюнинга, где желающим помогут установить более высокую скорость.

Решение проблемы депутат видит в создании специальных выделенных зон для самокатов — возможно, отдельно от велосипедистов.

- Но главную роль сыграет повышение общей культуры, - говорит Лысаков. - Вспомните, не так давно автомобилисты не уступали пешеходам дорогу на обозначенных переходах, а сейчас перевоспитались. Помочь могла бы социальная реклама, которая показывала бы любителям езды на самокатах, как надо себя вести, если пользуешься таким средством передвижения.

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