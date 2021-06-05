"Просто супер! Человек-скала!": Владимир Путин не сдержал эмоций на открытии памятника Александру III в Гатчине

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Редкое по своей значимости событие состоялось в Гатчине, новоявленной столице Ленинградской области - домой, а Гатчинский дворец, вернулся император Александр III. Могучую бронзовую скульптуру предпоследнего российского самодержца открыли в недавно отреставрированном каре дворца в субботу, 5 июня. Участие в церемонии принял президент России Владимир Путин.

ПАМЯТЬ, СОХРАНЕННАЯ В БРОНЗЕ

Гатчина с именем Александра III связана неразрывно - именно здесь, в Гатчинском дворце, находилась его главная резиденция на протяжении всех тринадцати лет царствования. Несколько десятилетий назад в городе даже зародилось движение за увековечивание памяти императора - однако восстановить историческую справедливость в полной мере удалось лишь в новейшей истории и не в последнюю очередь - благодаря Российскому военно-историческому обществу и его председателю Сергею Нарышкину.

Особым гостем церемонии открытия нового памятника стал Владимир Путин. Во дворце он, увы, пробыл недолго, но тем не менее визит получился достаточно насыщенным. В частности, президент обратился к собравшимся с торжественной речью:

- Пусть монумент, который мы сегодня открываем, станет еще одним символом восстановления преемственнности времен поколений, - пожелал Путин. - Потому что идти вперед, уверенно развиваться и достигать новых вершин, можно только опираясь на уважение к своему прошлому и своим выдающимся предкам.

В конце, правда, президент позволил себе отступить от официального тона. Он первый возложил к подножию памятника букет алых роз, преклонив перед могучей фигурой императора колено, а после внимательно оглядел его и показал собравшимся большой палец.

- Не человек - скала! - оценил старания творческой группы Владимир Путин. - Супер! Просто супер!

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

"РАБОТА С ОГОЛЕННЫМ НЕРВОМ"

Тут заметим, что причин для восторгов на самом деле несколько. Мало того, что выглядит новая скульптура очень внушительно, так еще и история у нее необычная. Два талантливых автора - выпускник Российской академии художеств Владимир Бродарский и почетный архитектор Борис Бейдер - создавали монумент, опираясь на проект скульптора Паоло Трубецкого от 1899 года.

- Проблема была в том, что от проекта Трубецкого сохранилась, по сути, одна лишь гипсовая модель высотой в двадцать сантиметров, - рассказал "КП-Петербург" Борис Бейдер. - Поэтому было довольно сложно вписать ее в площадку, просчитать масштаб так, чтобы вся композиция смотрелась уместно и гармонично.

Конечно, проект Трубецкого авторы переработали. Общая задумка осталась неизменной, а вот воплощение оказалось переосмысленным в духе нашего времени.

- Есть такое мнение, что монументальная скульптура обязательно должна быть точной и гладкой, - объяснил Владимир Бродарский. - Мы же решили добавить в оригинальный замысел немного импрессионизма - ломаных линий, резких углов. Чтобы создавалось впечатление и ощущение такой отчасти импульсивной, эмоциональной лепки, работы с оголенным нервом.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

"МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА"

Кроме того, памятник стал своего рода еще одним символом дружбы Петербурга и Ленинградской области - сам музей стоит на территории региона, но относится к городу. Такая вот "монументальная геополитика".

- Этот проект - синергия всех, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Я уверен, для туристов он станет точкой притяжения. Ну и для нас, ленинградцев, это, конечно, большой праздник.

Александра Дрозденко поддержал и ближайший коллега: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Этот памятник для нас всех очень важен, - поделился Беглов. - Потому что он посвящен нашему россиянину, настоящему императору, который искренне любил Россию и заботился обо всех сословиях - от крестьян до дворян. Я рад тому, что мы оказались достойными потомками и наконец-то увековечили его память именно здесь, в Гатчинском дворце.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Ну а самое главное, что это вовсе не последний исторический проект, которым будут совместно заниматься город и область.

- Сейчас у нас на очереди закладка памятника жертвам нацизма - детям-узникам концлагерей, которых использовали как доноров крови для солдат фашистской Германии, - рассказал "Комсомолке" директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - он будет здесь же, под Гатчиной. И второй проект - памятник на том месте, где молился Александр Невский перед Невской битвой. Конкретные архитектурные решения еще прлрабатываются - это могут быть как скульптурные композиции, так и мемориальные знаки.

Проход в памятнику абсолютно свободный: уже с сегодняшнего дня им может полюбоваться любой желающий. Весит скульптура больше четырех тонн, она отлита из бронзы и покоится на постаменте из ленинградского гранита. На памятном камне у подножия монумента значится: "Счастлив быть снова дома".