Более пяти тысяч волонтеров из России и Казахстана чистили берег Урала

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

Сегодня, 5 июня, в Оренбурге и Нур-Султане был организован экологический флешмоб. Река Урал – важнейшая водная артерия для двух государств. На призыв провести уборку ее берегов откликнулись и представители власти, и горожане. Азиатскую часть Урала расчищали 5 тысяч добровольцев, европейскую более 700 человек. Неравнодушных оренбуржцев, решивших отметить Всемирный день защиты окружающей среды уборкой, приветствовала вице-губернатор - Татьяна Савинова, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Самбурский, а также директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш и почетные гости из Казахстана.

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

«Мы живем на берегу реки Урал - третьей по протяженности реки Европы, 2500 км. Поверхность земного шара на 70% покрыта водой, как и мы сами - люди - состоим большей частью из воды. И все мы понимаем - если наша река и ее берега станут чище, то и каждый из нас станет чище, добрее и лучше», - приветствовала участников Татьяна Савинова.

Перчатки, фартуки и большие пакеты для сбора мусора – всех участников экомарафона можно было увидеть издалека. Позже к ним присоединились и те, кто случайно оказался рядом. Люди с огромным удовольствием брали защитную амуницию и доставали из травы и кустов всякую всячину: фантики, бутылки, книги, колеса от автомобилей и даже хоккейную клюшку. Мусор добровольцы собирали раздельно: пластик, стекло и смешанного типа.

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

- Вода – это тот ресурс, без которого мы не проживем. Чем меньше мы будем нагружать природу отходами, тем больше останется нашим потомкам воды, пригодной для жизни. Мы очень рады широкому отклику у оренуржцев, жителей других городов и друзей из Казахстана за активный вклад в наше общее экологическое движение! Ежегодно в наших мероприятиях участвуют около миллиона человек из 85 регионов страны. Такая синергия дает очень хороший результат. Люди, которые примкнули к нашей акции, не оставят мусор на берегу. Государство может много что сделать, но если население не присоединится, то ничего не получится, - прокомментировал Илья Разбаш, идеолог и создатель акции «Вода России».

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

В конце акции был организован телемост, во время которого оренбуржцы и жители Нур-Султана рассказали о результатах и поделились впечатлениями. Связь с оренбуржцами вышел также посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде и глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Вместе с группой добровольцев он принимал участие в уборке берега реки Пахра в городском округе Домодедово. Оренбуржцы встретили и проводили всех участников телемоста бурными аплодисментами.

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

Самых активных и креативных горожан ждал сюрприз. Постоянных участников, а также тех, кто успел выложить позитивные фото в процессе уборки, памятными подарками и своей обворожительной улыбкой наградила Юлия Михалкова, блогер, актриса, звезда шоу «Уральские пельмени» и постоянный амбассадор акции «Вода России».

После акции берег Урала стал чище, а все участники ушли отличным настроением – экологический праздник удался!

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

Для справки:

Акция «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всего в 2021 году пройдет более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. Акция проходит с 2014 года и за 7 лет объединила 6 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 м³ мусора. Участники навели порядок на берегах и прибрежных акваториях «Водных жемчужин» России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. По итогам 2020 года в тройку самых активных регионов-участников вошли республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Татарстан.