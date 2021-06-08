Яна Ясс Джалю: «Главный совет – пропускать все через сердце»

Учредитель благотворительного фонда «Путеводная звезда» Яна Ясс Джалю Фото: Андрей МИНАЕВ

Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2021 стала писательница, философ, автор методики «Счастье без усилий», учредитель благотворительного фонда «Путеводная звезда» Яна Ясс Джалю.

- Яна, ваша методика «Счастье без усилий» - просто мечта, но звучит немного фантастически. Кажется, несчастной быть просто, а вот чтобы быть счастливой, надо над собой работать. Или нет?

- Счастье без усилий предполагает, что мы получаем внутреннюю мотивацию. А когда ты замотивирован и прикладываешь усилия – это не тяжело. Знаете момент, когда приходишь с работы домой очень уставший, но удовлетворенный? А можно прийти уставшим и опустошенным. Моя методика в том, чтобы мотивировать и объяснить логику процесса настолько, чтобы процесс движения к цели был естественным и приносил удовольствие. Но никто не говорит, что можно развалиться на диване и все само произойдет.

- Получается, сначала мы проводим работу над собой, доводим себя до высокого уровня осознанности, а потом все получается естественным образом?

- Абсолютно верно. Моя задача – объяснить это коротко и понятно, дать методологию, что нужно делать. И еще не было ни одного человека, кто бы не понял или сказал: «Ну нет, зачем мне это надо?». Люди начинают видеть, как перемены в уме меняют мир вокруг. И это чудеса.

МЕДИТАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ УМ И ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА

- У вас довольно интересная биография. Пока вы не пришли к практикам, то долгое время занимались модным бизнесом?

- Да, я человек из мира бизнеса. И вообще, у меня первое образование – экономическое. Изначально я не очень-то верила в медитацию. Мне было 25 лет когда я уже заработала первые большие деньги. Я реализовала все свои материальные желания. Все, что хотела, себе купила. О чем может мечтать девочка? Бутик, женская одежда. Но в какой-то момент я обнаружила, что у меня нет сил. Я была полностью опустошена своей вовлеченностью в бизнес. В какой-то момент я послушала внутреннюю интуицию, закрыла бизнес и ушла с головой в семью и детей. Я стала изучать, где брать силы и энергию. Первое, что я стала копать, – информацию про медитацию. Я человек, который опирается на логику, стратегию, долго не могла понять, что нужно сделать, чтобы почувствовать состояние наполненности. Мне казалось, это вообще какой-то дурдом. В первую медитацию я села 10 лет назад, но у меня получилось не сразу.

- Не получалось остановить мысли?

- Да. Тогда я стала изучать все про медитацию. За 5 лет закончила Ванкуверский университет коучинга, училась у австралийских энергопрактиков… Но все это не удовлетворяло моих запросов. Я все равно не понимала смысла и что конкретно надо делать. Так я добралась до Тибета. Оказалось, там четко в текстах рассказано, что медитация проводится через ум. То есть ты должен сначала понять ее, а не просто посидеть и что-то почувствовать. В медитации есть признаки реализации, этапы. И для меня тогда все встало на свои места.

- И сколько вы уже практикуете медитации?

- Пять лет я была в поиске, еще пять лет в практике.

ИНТУИЦИЮ МОЖНО НАТРЕНИРОВАТЬ

- Если перейти к практической стороне вопроса, почему вы рекомендуете медитацию предпринимателям и бизнесменам? Что она может дать им?

- Суть медитации – это концентрация и расслабление. Для этого нужно понять, где наш фокус внимания? Там, где наш фокус внимания, мы отдаемся целиком и получаем максимум из того, что вкладываем. Медитация дает нам возможность быть сконцентрированными, но расслабленными. Как научиться выключать мозг и доверять интуиции? Интуиция есть у всех нас, но обычно это что-то спонтанное. Медитация помогает ее натренировать. Чем меньше ты слушаешь какие-то помехи ума, тем яснее ты слышишь свой внутренний голос.

Представьте себе: мы просыпаемся утром, и у нас есть батарейка. Это наш мозг, наше сознание. И мы можем распределить эту батарейку осознанно и четко: что нужно оставить в прошлом, что инвестировать в будущее. Где нужно вложиться в работу, где - в семью, а где - в себя. В этом и есть суть осознанного счастья.

- Допустим, предприниматели впечатлились и хотят попробовать. С чего начинать путь в медитацию?

- Можно прийти ко мне на курс. У меня много бизнесменов на индивидуальных занятиях. Через какое-то время видно, как они начинают по-другому смотреть на мир. Это как компьютер, достаточно вложить какое-то новое знание, а затем оно встраивается в нейросеть и начинает органично работать.

Яна Ясс Джалю в гостях у "Комсомолки" Фото: Андрей МИНАЕВ

НАША ЗАДАЧА – ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ

- Чем занимается ваш фонд «Путеводная звезда»?

- Мы занимаемся социальными проектами. Я долго изучала, чем могу помочь обществу. Я мама, и меня беспокоят судьбы детей с ограниченными возможностями. Я долго думала, чем могу помочь им. А потом поняла, что это про перемены в сознании - я могу помочь детям почувствовать себя счастливыми. Моя основная программа, на которую я получила президентский грант, называется «Человек будущего». Она нацелена на педагога, родителя и ребенка. Через комиксы, диалоги, игру, особый тип коммуникации 40 минут в день, меняют атмосферу в классе. Эта программа апробирована на 300 детях и родителях при поддержке департамента образования города Люберцы.

-Каким вы представляете человека будущего?

- Я смотрю на наших детей и понимаю, что они более чуткие, более чувствительные, в них много внутренней этики. И задача взрослых – научить их сначала чувствовать себя, а потом правильно выражать. Я работала с трудными подростками, и в интернаты ездила, в том числе в психоневрологические. Я точно знаю, что дети – очень отзывчивые. Когда ты с ними общаешься на равных, но с позиции взрослого – видно, как они сразу откликаются и как начинают меняться. А когда мы включаем вот это «Да как ты можешь?!» и тому подобное – это провал в воспитательных отношениях сразу. Современные дети все это не воспринимают.

Им надо обозначить четкие правила коммуникации. Но и нам, взрослым, тоже необходимо следовать им.

- Научить своим примером?

- Да. Стоит тебе не соответствовать тому, что ты даешь, дети сразу тебе вернут это зеркально. Поэтому моя программа «Человек будущего» - про то, что дети коммуницируют по единым правилам.

Фокус-группа, с которой я работала, подтвердила, что им это очень легко заходит, им это нравится, и они очень отзывчивы к этому.

- Хочу попросить вас дать совет нашим слушательницам: как почувствовать, что ты на самом деле хочешь и приблизиться к счастью без усилий?

- Самый главный совет – все пропускать через сердце. Если ты не можешь сразу это сделать, то сделай это перед сном – почувствовать всем сердцем свое желание, свой вопрос, свой запрос. Ответ обязательно придет. Может быть не сразу, нужен опыт и практика. Но со временем обязательно все получится. Потому что все ответы внутри нас. Просто ты можешь пока их не слышать или бояться услышать . Но когда мы пропускаем все через сердце, у нас появляется ресурс для ответа, который придет.

Подготовили Анжелика Сулхаева и Александра Козлова

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Книга “Счастье без усилий”

“Счастье без усилий” — это уникальная методика, основанная на древней тибетской философии Бон. Она рассказывает о том, как достичь баланса, процветания и ощущения счастья с помощью регулярных медитаций.

Автор книги Ясс Джалю — писательница, философ, создатель YouTube-канала о саморазвитии “Духовный неформал” — делится с читателями своим личным опытом, очень честно и просто рассказывая о том, зачем нужна медитация и как именно она помогает изменить взгляд на мир. Счастье без усилий возможно — вот главный посыл Ясс, которая лично прошла путь от депрессии и опустошенности к осознанности и свету.