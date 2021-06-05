Сергей Цивилев: Бизнес поверил в Кузбасс

Сергей Цивилев (в центре) считает ПМЭФ-2021 одним из самых успешных форумов для региона, здесь Кемеровская область подписала с партнерами соглашения на сумму более 300 миллиардов рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев считает ПМЭФ-2021 одним из самых успешных форумов для своего региона. О том, почему инвесторы идут в Кузбасс и чем гордится Кемеровская область, ее глава рассказал в интервью «Комсомольской правде».

- Сергей Евгеньевич, каковы ваши впечатления от форума?

- Я и Кузбасс очень довольны. Мы подписали соглашений на сумму более 300 миллиардов рублей. Для их реализации у нас будут трудиться около 12 тысяч строителей - появится около 7,5 тысячи новых рабочих мест.

- Каковы впечатления о пленарном заседании с участием Президента РФ Владимира Путина?

- Пленарное заседание было проведено в интересной гибридной форме. Обычно нашего президента окружают главы ведущих государств, а сейчас они присутствовали в режиме видеоконференции из-за санитарных требований по ковиду. Но считаю, что само выступление блестяще проведено, как всегда. Президент ответил на все злободневные вопросы: и о том, как мы проходили пандемию, и о том, как мы будем двигаться дальше, как после пандемии будет развиваться наша страна и весь мир вообще.

- А как будет дальше двигаться Кузбасс? Каковы преимущества вашего региона для инвесторов?

- Наш регион переживал несколько серьезных этапов быстрого роста. Был этап на рубеже 1920 - 1930-х годов, когда строился Кузнецкий металлургический комбинат. Был этап, когда во время Великой Отечественной войны к нам переезжали заводы. Потом был очень серьезный этап быстрого развития в 1950 - 1960-х годах, когда строились современные предприятия. Мы стали центром химической промышленности Советского Союза, участвовали в запуске первых космических аппаратов, готовили компоненты ракетного топлива. Двое из 20 человек первого (гагаринского) отряда космонавтов - Волынов и Леонов - были из Кубзасса. Представляете, каков вклад Кузбасса даже в освоение космоса? И мы очень благодарны президенту, который подписал указ о присвоении аэропорту города Кемерова имени Алексея Леонова и аэропорту Новокузнецка - имени Бориса Волынова. У нас теперь два международных аэропорта, которые названы именами величайших космонавтов не только России, но и мира.

Несколько лет назад мы приняли решение, что будем динамично развивать свой регион. Составили программу «1000 дней развития Кузбасса» и 11 октября 2018 года оторвали первый листок нашего тысячедневного календаря. Закончится он 6 июля этого года. Это будет наш праздник - 300-летие промышленного освоения Кузбасса. Но смысл не в проведении самого праздника, а в том, чтобы выполнить две новые задачи. Чтобы каждый житель Кузбасса почувствовал серьезные изменения в своей жизни и чтобы все наши друзья, гости, партнеры увидели другой Кузбасс - быстроразвивающийся, динамичный, где интересно работать. 6 июля - впереди, но уже сейчас на форуме мы подписали соглашения на 300 миллиардов частных инвестиций. Это лучшее доказательство того, что бизнес поверил в Кузбасс.