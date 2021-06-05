Униженный Александр Ревва обратился к поклонникам

Александра Ревву объявили певцом года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько часов Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, хранил молчание после грандиозного скандала, который разразился на премии Муз-ТВ. Артиста объявили певцом года. Однако с таким положением вещей не согласился другой номинант - рэпер Моргенштерн. Он в истерике набросился с оскорблениями и обвинениями не только на организаторов церемонии, но и на конкурента, унизив того на глазах многомиллионной аудитории. И вот теперь Ревва прервал молчание.

"Друзья! Спасибо большое всем, кто был со мной эти 10 лет. Это ваша победа! Все только начинается. Артур Пирожков", - написал в блоге Александр Ревва. Он опубликовал фотографию с заветной "тарелкой", которую ему вручили организаторы премии Муз-ТВ.

Вот только пользователи соцсетей неоднозначно восприняли триумф артиста. У Александра под постом с той самой тарелкой развернулись настоящие баталии. Кто-то поддержал его словами: "Артур Пирожков наставил Моргенштерну рожков", а кто-то возмутился и призвал "отдать приз Моргенштерну". Некоторые осведомительно советуют закрыть возможность комментировать. Ну так, от греха подальше.

Меж тем сам Моргенштерн в своем блоге едко высказался о Ревве: "Исполнитель года по версии Муз-ТВ - Артур Пирожков. Это все что вам нужно знать. Но настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа".

А до этого рэпер и вовсе прилюдно унизил конкурента. После оглашения результатов он вскочил со своей инвалидной коляски, в которой приехал на премию, и поднялся на сцену с криком: "Я протестую!", заставив понервничать ведущих, организаторов и собравшихся зрителей.

Рэпер Моргенштерн закатил скандал на церемонии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпатажный артист заявил, что Ревва незаслуженно получил награду. Он стал требовать, чтобы организаторы вывели результаты голосования на экран. "Муз-ТВ, вы же типа честная премия, да? Так почему у вас побеждает ваш же ведущий? Я пришел сюда за правдой", - вопил Моргенштерн со сцены.

Стоявший на сцене Ревва буквально опешил от происходящего. Рэпер не просто сорвал его речь, но и отобрал у него звездный час, прилюдно унизил, усомнившись в его победе. А когда Александр собрался уходить со сцены, проорал ему в лицо: "Да подавись ты этой тарелкой!".