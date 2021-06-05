Ильич из «Little Big» высказался о свадьбе с Софьей Таюрской

Илья Прусикин и Софья Таюрская Фото: Иван МАКЕЕВ

Целый год Илья Прусикин и Софья Таюрская, главные звёзды группы «Little Big» скрывали свой служебный роман. Даже после того, как Ильич официально развёлся, влюблённые выждали паузу в несколько месяцев, прежде чем рассекретить отношения. Но недавнее интервью Софьи Ксении Собчак расставило все точки над «i»: теперь Таюрская с Ильичом партнеры не только по группе, но и по жизни.

На красной дорожке премии «МУЗ-ТВ», где счастливый Прусикин впервые шёл под руку с дамой сердца и не шарахался от журналистов, пара не скрывала своих чувств. Первый поцелуй на камеру - да пожалуйста! Ещё раз под крики «Горько!» - да с удовольствием! А в своём первом совместном интервью в новом статусе оба фонтанировали эмоциями и почти кричали о своей любви, обращая на себя внимание проходящих звезд.

- Ребят, да нам классно, вы разве не видите? Мы абсолютно счастливы, ура! - наперебой убеждали прессу влюблённые. - Любовь - это когда у тебя нет никаких сомнений, что ты движешься не туда или делаешь что-то неправильно.

Как призналась Таюрская, после публичного признания ей стало легче:

- Отпустило. Наконец-то свобода и можно жить дальше! - выдохнула солистка «Little Big». - Конечно, хейт в наш адрес все равно никуда делся, но мы-то знаем: людям бесполезно объяснять, они сами за тебя додумают так, как им интереснее.

- Как думаете, что все-таки вас связало? - поинтересовались репортеры у пары.

- Изначально, конечно, группа, а потом уже пришла любовь. Но мы и предположить не могли, что так получится, - признался Ильич (кстати, эти незамысловатые фразы - первый комментарий Прусикина о романе с коллегой. До этого публично высказывались только девочки: Соня и бывшая жена музыканта Ирина Смелая. - Ред.).

- И как вы теперь совмещаете работу с личной жизнью? - продолжали расспрашивать журналисты.

- Дело в том, что у нас нет работы. У нас есть группа, это вся наша жизнь. Мы ведь не только вдвоём, мы всегда вместе с командой. Мы даже в отпуск ездим все вместе, - рассказала Таюрская. - Но при этом ссоры у нас постоянно. Например, на записи Ильич всегда кричит на меня - вот такой властный мужчина!

- А о свадьбе вы ещё не задумывались?

- Давайте не будем забегать вперёд. Мы разберёмся, - лаконично ответил Прусикин, давая понять, что тема закрыта.

Кстати, про дружбу с Гариком Харламовым и его тайный роман с молодой актрисой Катериной Ковальчук влюблённые тоже не стали откровенничать, хотя сами активно подогревали слухи, выкладывая их фотографии в своих соцсетях.

- Об этом вам надо спросить самого Гарика, - многозначительно улыбнулась Таюрская, добавив, что Катя - ее подруга.

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