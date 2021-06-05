Республика Алтай готовится принимать чемпионат мира по рафтингу

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Республика Алтай на ПМЭФ была представлена на объединенном стенде регионов СФО «Большая Сибирь». О том, как этот бренд будет развиваться в туристической отрасли, а также о растущей популярности поездок внутри России «Комсомольская правда» поговорила с Олегом Хорохординым. Он не только возглавляет Республику Алтай, но и является председателем Координационного совета по туризму Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

- За два года ассоциация создала проект въездного туризма «Большая Сибирь», который предполагает 38 межрегиональных туристических маршрутов. Помимо 10 регионов из Сибирского федерального округа в него также вошли Республика Бурятия и Забайкальский край. И это большой вызов для всех регионов-участников. Наша задача - достойно и качественно представить бренд «Большая Сибирь» как на внутрироссийском, так и на международном рынке, - сказал Олег Хорохордин. - Сегодня мы являемся свидетелями возрастающего интереса страны к внутреннему туризму. И конечно, Горный Алтай - одна из таких привлекательных точек. Он расположен в центре России, здесь хороший климат и уникальная первозданная природа. Турпоток у нас - более 2 миллионов человек в год, и он динамично растет. Например, в прошлом году, несмотря на то, что в пик пандемии мы не работали (гостиницы и базы были закрыты на два месяца), турпоток вырос на 15% - летом и на 26% - зимой.

- Какой вид туризма популярен на Алтае?

- У нас присутствуют все виды, разве что нет промышленного, но мы его и не планируем. Алтай делает упор на местную культуру и национальную кухню. Чтобы турист, приезжая в отпуск, познакомился с природой и с историей республики, с сакральными местами и традициями. Поэтому у нас распространен познавательный, сельский, гастрономический туризм. А еще - спортивный и экстремальный. Скоро мы станем большим горнолыжным курортом, сейчас у нас семь горнолыжных центров. У нас очень развит рафтинг, и в 2024 году состоится чемпионат мира по этому виду спорта. Главная наша ставка - на экотуризм. Республика Алтай многие годы занимает первые места в экологическом рейтинге России, и сегодня экология - это, считаю, наш фактор конкуренции. Туристы едут в те регионы, где чистая природа, а Алтай как раз этим и отличается.