Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды6 июня 2021 1:35

Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии «Муз-ТВ»

Телеведущей пришлось пройти тест на наркотики и алкоголь
Ирина СУХАНОВА
Комментарии (100)Комментарии (100)(100)
Сотрудники ДПС задержали Ивлееву и Элджея после церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Фото: кадр видео.

Сотрудники ДПС задержали Ивлееву и Элджея после церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Фото: кадр видео.

Звезду «Орла и решки» Настю Ивлееву и ее мужа, рэпера Элджея задержали сотрудники ДПС после церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Об этом Ивлеева рассказала в Инстаграме. Блогер сняла серию видеороликов, запечатлевших процесс ее общения с полицейскими. По словам телеведущей, ее задерживают уже второй раз за два дня. В этот раз ей пришлось сдавать тесты на алкоголь и наркотики.

Телеведущая снимала весь процесс общения с полицейскими на видео. Фото: кадр видео.

Телеведущая снимала весь процесс общения с полицейскими на видео. Фото: кадр видео.

По иронии судьбы, на премию «Муз-ТВ» Настя приехала на своем автомобиле - роскошном Lamborghini Aventador, стоявшем в кузове автоэвакуатора. Таким образом организаторы премии пошутили по поводу того, что Ивлееву нельзя назвать дисциплинированным водителем. Она любит погонять по Москве с ветерком и постоянно превышает скорость. В прошлом году блогер получила 150 штрафов на общую сумму примерно в 170 тысяч рублей.

Обратно Настя добиралась уже своим ходом: она сидела за рулем Lamborghini, ее муж – на пассажирском сиденье. По пути домой супругов задержали сотрудники ДПС. В снятом ею видеоролике Настя стоит рядом с машинами дорожной полиции.

- Ну что, дорогие мои, хорошие. Праздник продолжается. Одна премия закончилась, вторая начинается, - иронично говорит она в видео.

Настя согласилась подуть в алкотестер и сдать мочу на анализ, чтобы доказать, что она не принимала алкоголь и наркотики. Фото: кадр видео.

Настя согласилась подуть в алкотестер и сдать мочу на анализ, чтобы доказать, что она не принимала алкоголь и наркотики. Фото: кадр видео.

Настя сняла, как она дует в трубку алкотестера. Позже телеведущая заявила, что в ее дыхании не обнаружили следов алкоголя.

- Прекрасное завершение вечера: везде пописать, везде подуть, - пошутила Ивлеева. - Со всем этим успешно справилась. Теперь поеду и накачу винца.

Всего несколько дней назад в Сети широко обсуждали новость о том, что мужа звездной блондинки Элджея задержали пьяным за рулем. Сама Настя в момент задержания находилась на пассажирском сидении. Ситуация усугубилась тем, что музыкант якобы пытался откупиться от стражей правопорядка крупными суммами. Теперь суд может лишить его прав.

На премию «Муз-ТВ» Настя приехала на своем автомобиле - роскошном Lamborghini Aventador, стоявшем в кузове автоэвакуатора.

На премию «Муз-ТВ» Настя приехала на своем автомобиле - роскошном Lamborghini Aventador, стоявшем в кузове автоэвакуатора.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Серый спортивный автомобиль Lamborghini Aventador звезда «Орла и решки» купила летом 2020 года. И, конечно, тут же похвасталась приобретением в соцсетях. Настя рассказала, что мощность ее новой машины - 740 лошадиных сил. Ивлеева призналась подписчикам, что мечтала о такой машине еще с тех пор, как была студенткой. Ей хотелось купить непременно итальянский автомобиль премиального класса.

По словам телеведущей, ее задерживают уже второй раз за два дня.

По словам телеведущей, ее задерживают уже второй раз за два дня.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Инстаграме Настя призналась поклонникам, что Lamborghini Aventador стал самым дорогим приобретением в ее жизни. За суперкар она заплатила 23 миллиона рублей.

Шоу-бизнесИнтересное