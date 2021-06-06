Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии «Муз-ТВ»

Сотрудники ДПС задержали Ивлееву и Элджея после церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Фото: кадр видео.

Звезду «Орла и решки» Настю Ивлееву и ее мужа, рэпера Элджея задержали сотрудники ДПС после церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Об этом Ивлеева рассказала в Инстаграме. Блогер сняла серию видеороликов, запечатлевших процесс ее общения с полицейскими. По словам телеведущей, ее задерживают уже второй раз за два дня. В этот раз ей пришлось сдавать тесты на алкоголь и наркотики.

Телеведущая снимала весь процесс общения с полицейскими на видео. Фото: кадр видео.

По иронии судьбы, на премию «Муз-ТВ» Настя приехала на своем автомобиле - роскошном Lamborghini Aventador, стоявшем в кузове автоэвакуатора. Таким образом организаторы премии пошутили по поводу того, что Ивлееву нельзя назвать дисциплинированным водителем. Она любит погонять по Москве с ветерком и постоянно превышает скорость. В прошлом году блогер получила 150 штрафов на общую сумму примерно в 170 тысяч рублей.

Обратно Настя добиралась уже своим ходом: она сидела за рулем Lamborghini, ее муж – на пассажирском сиденье. По пути домой супругов задержали сотрудники ДПС. В снятом ею видеоролике Настя стоит рядом с машинами дорожной полиции.

- Ну что, дорогие мои, хорошие. Праздник продолжается. Одна премия закончилась, вторая начинается, - иронично говорит она в видео.

Настя согласилась подуть в алкотестер и сдать мочу на анализ, чтобы доказать, что она не принимала алкоголь и наркотики. Фото: кадр видео.

Настя сняла, как она дует в трубку алкотестера. Позже телеведущая заявила, что в ее дыхании не обнаружили следов алкоголя.

- Прекрасное завершение вечера: везде пописать, везде подуть, - пошутила Ивлеева. - Со всем этим успешно справилась. Теперь поеду и накачу винца.

Всего несколько дней назад в Сети широко обсуждали новость о том, что мужа звездной блондинки Элджея задержали пьяным за рулем. Сама Настя в момент задержания находилась на пассажирском сидении. Ситуация усугубилась тем, что музыкант якобы пытался откупиться от стражей правопорядка крупными суммами. Теперь суд может лишить его прав.

На премию «Муз-ТВ» Настя приехала на своем автомобиле - роскошном Lamborghini Aventador, стоявшем в кузове автоэвакуатора. Фото: Иван МАКЕЕВ

Серый спортивный автомобиль Lamborghini Aventador звезда «Орла и решки» купила летом 2020 года. И, конечно, тут же похвасталась приобретением в соцсетях. Настя рассказала, что мощность ее новой машины - 740 лошадиных сил. Ивлеева призналась подписчикам, что мечтала о такой машине еще с тех пор, как была студенткой. Ей хотелось купить непременно итальянский автомобиль премиального класса.

По словам телеведущей, ее задерживают уже второй раз за два дня. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Инстаграме Настя призналась поклонникам, что Lamborghini Aventador стал самым дорогим приобретением в ее жизни. За суперкар она заплатила 23 миллиона рублей.