Трамп вернулся к активной политической деятельности

Трамп не планирует принимать участие в промежуточных выборах в 2022 году, но всерьез раздумывает над участием в президентской кампании в 2024 году Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии США. Это первое его масштабное появление на подобного рода площадках в 2021 году.

В своем обращении он заявил, что США и другие страны мира должны потребовать от Китая 10 триллионов долларов в качестве репарации за пандемию COVID-19.

- Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить, — сказал Трамп.

Ранее помощники Дональда Трампа заявили, что 45-ый президент США планирует вновь вернуться к своим «фирменным» митингам и уже дал поручение проработать логистику подобных встреч со сторонниками.

Трамп не планирует принимать участие в промежуточных выборах в 2022 году, но всерьез раздумывает над участием в президентской кампании в 2024 году.

Говоря о поддержке Республиканской партии, он заявил, что готов оказывать помощь тем кандидатам, которые сохранили ему верность на «фальсифицированных прошлогодних выборах».

Мнения однопартийцев Трампа относительно его участия в президентской гонке разделились: одни кандидаты заявили, что на их действия не повлияет решение экс-главы Белого дома, другие же готовы отказаться баллотироваться вовсе.

Сам Трамп интригует:

– Я собираюсь принять решение в нужное время и дам вам знать.

Впрочем, вне зависимости от отношения к 45-му президенту, и его сторонники в партии и те, кто его, мягко говоря, недолюбливает, единодушны в одном – Трамп по-прежнему самая популярная фигура среди республиканцев, а множество американцев верят в то, что победу на выборах у него украли.

Мнение большинства однопартийцев Трампа относительно предстоящих митингов выразил бывший председатель Республиканской партии Южной Каролины Катон Доусон:

- Я думаю, что это будет хорошо, если Трамп продолжит вести свою кампанию вперед и станет соблюдать дисциплину кампании, которой у него не было раньше. Если он будет продолжать говорить об инфляции и состоянии экономики, то все будет хорошо.

Однако многие боятся, что вместо этого Трамп вновь сфокусируется на теме сфальсифицированных демократами выборах, что может оттолкнуть от него даже самых ярых приверженцев.

«Копание в истории – не лучшая политическая стратегия», – заключил Доусон.