В США вновь вспыхнули беспорядки из-за гибели афроамериканца

В городе проходят протесты, перерастающие в стычки с правоохранителями Фото: REUTERS

В городе Миннеаполис (штат Миннесота), получившем печальную известность после смерти Джорджа Флойда в прошлом году, вновь вспыхнули беспорядки.

Волнения и столкновения протестующих с полицией опять вызваны гибелью афроамериканца при задержании.

Сообщается, что 32-летний темнокожий Уинстон Буги Смит-младший был убит полицейскими после того, как открыл огонь из стоящего автомобиля. Ранее полиция объявила мужчину в розыск из-за нарушения правил обращения с огнестрельным оружием.

В городе проходят протесты, перерастающие в стычки с правоохранителями, митингующие подожгли несколько мусорных баков, полиция проводит задержания, сообщает CNN.

Чуть больше года назад, 25 мая 2020 года, в Миннеаполисе при задержании погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Город с населением немногим меньше полумиллиона человек стал эпицентром волнений, охвативших США. Экс-сотрудника полиции Миннеаполиса Дерека Шовина признали виновным в смерти Флойда, 25 июня ему должны вынести окончательный приговор.