Джонсон призывает вакцинировать весь мир

Борис Джонсон намерен попросить лидеров стран «Большой семерки» обеспечить вакцинацию людей от коронавируса во всем мире Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен попросить лидеров стран «Большой семерки» обеспечить вакцинацию людей от коронавируса во всем мире до конца 2022 года.

«На G7 на следующей неделе я попрошу своих коллег-лидеров помочь вакцинировать мир к концу следующего года. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы победить COVID-19 во всем мире», – написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.

Очередная встреча лидеров стран «Большой семерки» запланирована на 11-13 июня и должна состояться в Великобритании. На саммите по инициативе Джонсона в качестве гостей будут присутствовать представители Австралии, Южной Кореи и Индии.

Согласно официальным данным, во всем мире коронавирусом на сегодняшний день заразились свыше 173 миллионов человек, жертвами опасной инфекции стали более 3,7 миллионов пациентов.

Большинство стран борются с пандемией с помощью ограничительных мер и прививок, однако далеко не все из государств, прежде всего развивающихся, могут позволить себе закупку вакцины от коронавируса в необходимых для массовой вакцинации количествах, что ведет к распространению болезни и росту числа умерших.