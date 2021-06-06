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В мире6 июня 2021 8:22

Джонсон призывает вакцинировать весь мир

Британский премьер уверен, что это можно сделать до конца 2022 года
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Борис Джонсон намерен попросить лидеров стран «Большой семерки» обеспечить вакцинацию людей от коронавируса во всем мире

Борис Джонсон намерен попросить лидеров стран «Большой семерки» обеспечить вакцинацию людей от коронавируса во всем мире

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен попросить лидеров стран «Большой семерки» обеспечить вакцинацию людей от коронавируса во всем мире до конца 2022 года.

«На G7 на следующей неделе я попрошу своих коллег-лидеров помочь вакцинировать мир к концу следующего года. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы победить COVID-19 во всем мире», – написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.

Очередная встреча лидеров стран «Большой семерки» запланирована на 11-13 июня и должна состояться в Великобритании. На саммите по инициативе Джонсона в качестве гостей будут присутствовать представители Австралии, Южной Кореи и Индии.

Согласно официальным данным, во всем мире коронавирусом на сегодняшний день заразились свыше 173 миллионов человек, жертвами опасной инфекции стали более 3,7 миллионов пациентов.

Большинство стран борются с пандемией с помощью ограничительных мер и прививок, однако далеко не все из государств, прежде всего развивающихся, могут позволить себе закупку вакцины от коронавируса в необходимых для массовой вакцинации количествах, что ведет к распространению болезни и росту числа умерших.

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