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В мире6 июня 2021 8:33

Байден: США не заинтересованы в конфликте с Россией

Глава Белого дома подчеркнул, что США всеми силами будут защищать демократию
Юрий МАЙБОРОДА
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Байден отметил, что США вместе со своими союзниками будет неуклонно защищать интересы демократии

Байден отметил, что США вместе со своими союзниками будет неуклонно защищать интересы демократии

Фото: REUTERS

В преддверии своего первого после избрания президентского турне в Европу, глава Белого дома Джо Байден написал колонку для газеты The Washington Post, которое издание опубликовало в разделе «Мнение».

По заявлению президента США, его страна не стремится к конфликту с Россией, но готова, если понадобится, противостоять любым вызовам европейской безопасности.

Глава Белого дома подчеркнул, что Америка намерена и в дальнейшем отстаивать свои демократические принципы, и будет делать это не только на своей территории.

Также Байден отметил, что США вместе со своими союзниками будет неуклонно защищать интересы демократии и создания «свободной и мирной Европы».

– Мы едины, чтобы противостоять вызовам России европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине, и не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов. – пишет он.

Байден подчеркнул, что США ищут стабильных предсказуемых отношений с Россией и именно эту мысль он хочет донести до президента Владимира Путина на предстоящей встрече.

В ходе визита в Европу Байден посетит Великобританию, Бельгию и Швейцарию. В Лондоне президентскую чету примет королева Елизавета II, после чего Джил Байден вернется в США. В швейцарской Женеве 16 июня президент США встретится с Владимиром Путиным.

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