Президент Международной федерации ММА Керрит Браун принял участие в арт-перфомансе Союза ММА России

Керрит Браун заявил, что ММА будет бороться за вхождение в Олимпийскую семью

Чемпионат России среди мужчин и женщин по смешанным боевым единоборствам (ММА) в Кемерово открылся четвертьфинальными боями и арт-перфомансом художника Арсения Власова, в котором приняло участие руководство Международной Федерации ММА (IMMAF) и Союза ММА России. В цехе производственного комплекса Корпорации «АСИ» Власов написал акриловыми красками полотно «Производство поднимает ММА», которое было установлено с помощью специального оборудования предприятия. После презентации картины художник предложил дописать её специальному гостю соревнований, президенту Международной федерации ММА Керриту Брауну и президенту Союза ММА России Радмилу Габдуллину.

— ММА зародилось на профессиональном уровне, наша задача развить еще и любительский. Для этого нужно показать развитие культуры на всех направлениях ММА.

Считаю, что подобные акции хорошо это показывают, привносят креатив в наш вид спорта. Это новый опыт и очень здорово, когда с помощью подобного арт-перформанса можно показывать свои культурные ценности. Аплодирую работе команды Радмира Габдуллина. В Международной федерации мы поддерживаем начинания, которые

в широком смысле помогают выйти ММА на более высокий уровень. Хотели бы, чтобы такие культурные события находили отражение на всех соревнованиях, если бы на грядущем чемпионате Европы в Казани организовали что-то подобное, — приводит слова Керрита Брауна пресс-служба Союза ММА.

Ранее Керрит Браун заявил, что ММА будет бороться за вхождение в Олимпийскую семью. Возможно, уже на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе-2028 болельщики увидят соревнования по смешанным единоборствам.

— Мы считаем ММА горячим, развивающимся спортом. Но в таком же положении находятся многие другие виды спорта, которые мы также должны уважать. Мы должны бороться за повышение узнаваемости во всём мире, и тогда нам будет проще выиграть борьбу за место в Олимпийской программе. Нам важно показать, кем мы являемся. Необходимо выстроить структуру с самой основы, с национальных федераций.

Радмир на своём примере показывает, какой должна быть национальная федерация. Любительское ММА важно с точки зрения предоставления возможности соревноваться всем желающим, а не только ведущим спортсменам. У меня есть представление, что мы станем частью Олимпийской семьи. Мы стремимся к этой цели, вовлечены в процесс, профессиональны, имеем хорошее управление и прозрачную структуру. Возможно, именно в 2028 году эта мечта сбудется.