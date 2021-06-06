Сечин предупредил, что мир может столкнуться с резким дефицитом нефти и газа

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Мир в будущем может столкнуться с резким дефицитом нефти и газа из-за недостаточного инвестирования в эти отрасли, считает Игорь Сечин. Главный исполнительный директор «Роснефти» поделился своими прогнозами на развитие отрасли в ходе панельной сессии «Трансформация мировой энергетики» Петербургского международного экономического форума. В дискуссии приняли участие главы крупнейших энергетических компаний и ведущие эксперты рынка.

- Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать «новой нормой» и привести к истощению ресурсной базы, - предупредил Игорь Сечин. - Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа.

Глава «Роснефти» напомнил, что энергетика в числе первых ощутила на себе мировой экономический кризис и в 2020 году стала одной из наиболее пострадавших отраслей. По ней ударило и снижение спроса, и падение цен. При этом долгосрочная стабильность поставок нефти оказалась под угрозой из-за недостаточных инвестиций. Требования полностью отказаться от развития нефтегазового сектора сегодня звучат все чаще и настойчивей. К тому же крупные компании – лидеры рынка в последнее время предпочитают увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров, чем вкладывать инвестиции в развитие производства.

На этом фоне показателен пример Китая, сделавшего ставку на восстановление реального сектора экономики и сумевшего за счет этого динамично выйти из кризиса. По мнению Сечина, спрос на нефть восстановится по мере масштабной вакцинации и снижения воздействия пандемии на мировую экономику. Но для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль необходимо вложить примерно 17 триллионов долларов.

- По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс, - отметил руководитель «Роснефти». - По имеющимся оценкам, для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка 17 триллионов долларов, что составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику.

Перспектива дефицита нефти и газа кажется особенно тревожной еще и потому, что делать серьезные ставки на альтернативные источники энергии пока нельзя.

- Слишком быстрый энергетический переход, к которому призывают многие экологи и политики, во-первых, требует внедрения возобновляемых источников энергии нереалистично высокими темпами, а во-вторых, сталкивается с проблемой обеспечения надежности и стабильности генерации, - подчеркнул Сечин.

Особенно наглядно это продемонстрировали природные катаклизмы, с которыми в феврале 2021 года столкнулись жители Техаса. Вышедшие из строя лопасти ветряков и занесенные снегом солнечные панели привели к резкому росту цен на газ.

- Этот пример вновь подтвердил тезис, который мы неоднократно стремились донести, о необходимости сбалансированного развития энергетики, недопустимости опоры только на альтернативную генерацию и о чрезвычайно высоких затратах на обеспечение стабильности поставок ветровой и солнечной энергии,- отметил глава «Роснефти».

Планы по энергетической трансформации и переход к низкоуглеродной экономике серьезно тормозит отсутствие технологий. По оценкам экспертов МЭА, в 2050 году около половины из разрабатываемых сейчас технологий низкоуглеродной энергетики окажутся на стадии прототипов и пилотных проектов. И даже к 2070 году около трети технологий все еще будут требовать доработки и, как следствие, новых инвестиций.

В такой ситуации, считает Сечин, вместо призывов к полному отказу от углеводородов важно сосредоточиться на экологической эффективности уже существующих производств. Глава «Роснефти» рассказал об одном из самых перспективных проектов компании - «Восток Ойл». Нефть этого проекта отличается уникально низким содержанием серы в 0,01–0,04%, что сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу. Такая нефть может значительно разгрузить или вообще исключить необходимость отдельных установок на НПЗ, тем самым существенно снизив парниковые выбросы. «Восток Ойл» уже на стадии проектирования предусматривает использование передовых технологий для охраны окружающей среды, например, полную утилизацию попутного нефтяного газа, Это обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других крупных мировых производителей.

- Тем самым, есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта «зеленых баррелей» нефти,- отметил Сечин.

Глава «Роснефти» считает, что добыча нефти в России сейчас в разы экологичнее, чем в США, и это дает нашей стране ощутимые преимущества.

- Американская нефть грязная из-за активного применения ГРП (гидравлический разрыв пласта – Ред.) и сжигания газа первые полгода работы скважины. В России 95% попутного нефтяного газа утилизируется, гидроразрыв пласта используется реже, - рассказал Сечин. Не пора ли изменить постановку вопроса о будущем нефти. Речь должна идти не об отказе от нефти как таковой, а об отказе от нефти с экологически грязных проектов.

С позицией главы «Роснефти» согласен исполнительный директор bp Бернард Луни. Выступая на панельной сессии «Трансформация мировой энергетики», он отметил многолетнее успешное сотрудничество bp и «Роснефти». Партнерства между крупными игроками рынка, по его мнению, являются важным условием развития отрасли. Луни назвал три тенденции, которые сегодня оказывают огромное влияние на энергетический рынок.

- Первая тенденция – это электрификация. Мир постепенно переходит к использованию электроэнергии, к использованию возобновляемых источников энергии гораздо быстрее. Чистая энергия, как сказал Игорь Иванович. Действительно, это сопряжено с большим количеством сложностей, особенно с точки зрения их надежности и доступности, - подчеркнул Луни.

Второй тенденцией он считает высокие требования к качеству потребляемых клиентами продуктов. И третьей - диверсификацию энергетических ресурсов.

- Сейчас мы приходим к миру, в котором не будет доминировать один какой-то один энергоресурс – как это раньше было с углем, а потом с нефтью, - считает исполнительный директор bp.

Старший вице-президент Exxon Mobile Нил Чапман рассказал, что нефтегазовая индустрия давно работает над снижением выбросов парниковых газов и вкладывает миллиарды долларов в развитие «зеленых технологий».

- Но у нефтяных компаний в переходный период двойная роль: с одной стороны нужно сократить углеродный след, чтобы у мира был шанс решить проблемы, обозначенные в Парижском соглашении, а с другой стороны - в ближайшие десятилетия нужно обеспечить надежные поставки энергоресурсов, чтобы развивающиеся страны могли повысить уровень жизни, – отметил Чапман.

По мнению главного исполнительного директора ONGC Videsh Алока Кумара Гупты, «скоро мы увидим рождение новой, более чистой и более экологичной нефтегазовой промышленности». А главный исполнительный директор Vitol Рассел Харди уверен, что «зеленые технологии» в энергетике сыграют важную роль в ускорении перехода к экологичному будущему. Вместе с тем, у возобновляемой энергетики есть целый ряд серьезных недостатков.

- Выступая в качестве инвестора в ряде проектов в возобновляемой энергетике, включая солнечную, ветровую и природный газ, в Европе, Америке и Азии, Vitol способен определить недостатки этих технологий. Прежде всего, это потенциальное расхождение между спросом и предложением, - рассказал Харди. - Углеводороды могут быть использованы для генерации энергии в тот момент, когда она необходима. В отличие от возобновляемых источников энергии, которые зависят от погоды.

О необходимости сохранить надежные поставки энергоносителей в своем докладе высказался и председатель PetroChina Дой Хоулян.

- Учитывая, что снабжение новыми энергоносителями пока осуществляется нестабильно, нефтегазовая отрасль имеет преимущества как в плане развитых технологий, надежности инфраструктуры, так и масштабов поставок, - убежден председатель Китайской национальной нефтегазовой корпорации. - Поэтому в энергетическом будущем мира развитие различных энергоносителей пойдет на дополняющей, сбалансированной основе.

Глава PetroChina подчеркнул, что Китай будет всесторонне развивать сотрудничество с Россией как в нефтегазовой сфере, так в новой энергетике, чтобы совместными усилиями противостоять климатическим изменениям и поддерживать устойчивое развитие отрасли.

Председатель нефтегазовой климатической инициативы OGCI и бывший глава bp Роберт Дадли назвал сотрудничество между крупнейшими мировыми компаниями одним из условий достижения целей Парижского соглашения по климату к 2050 году. Среди первоочередных задач Дадли выделил уменьшение выбросов метана и СО2, внедрение умных низкоуглеродных решений и инвестиции в новые технологии.

- Социум сегодня хочет более чистых источников энергии, это нормально. И мы должны серьезно отнестись к этим изменениям, - подчеркнул экс-глава bp.