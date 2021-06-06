Под Питером открыт памятник Александру III

В церемонии принял участие президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В минувшую субботу в Арсенальном каре Гатчинского дворца под Санкт-Петербургом был открыт памятник одному из преобразователей России, Александру Третьему. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

- Скала! И человек - скала, и по делам своим, - отметил российский лидер.

Памятник, действительно, впечатляет. Но нашлись внимательные эксперты, которые, наблюдая за торжественной церемонией, отметили, что на левой груди самодержца российского Звезда Ордена Святого Андрея Первозванного имеет не канонические восемь лучей, а всего шесть. Кстати, надо сказать, что отец Николай Второго, последнего монарха нашей страны, имел шесть высших орденов российской империи.

Как так получилось с лучами? Эту досадную ошибку попробовал объяснить автор скульптуры, родившийся в Молдавии выпускник одесского художественного училища им.Грекова Владимир Бродарский .

- Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали. А ведь на макете было все верно... - с видимым огорчением написал 45-летний скульптор Бродарский в соцсетях.

Оплошность исправили достаточно быстро, на месте. Теперь на груди императора покоится звезда правильной формы и с верным количеством лучей.