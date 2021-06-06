Президент компании «КРОКУС» Арас Агаларов: Рубль лучше держать подальше от нефти - тогда он будет крепче

Президент компании «КРОКУС» Арас Агаларов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Арас Искендерович! Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов буквально в течение месяца. После изменения структуры Фонд будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских иенах. Как вам такая пропорция и, вообще, такие намерения нашего Минфина?

- Да, понятно, что какая-то валюта слабеет, какая-то укрепляется. Это как бы движение валют. Но мое твердое и четкое убеждение: в каких бы деньгах мы ни держали наши авуары (авуары - средства банка или фонда, в т.ч. в иностранной валюте, ценных бумагах и золоте, находящиеся на хранении в заграничных банках. - А.Г.), все равно то, что вложено в производство, промышленность, развитие страны, - всегда принесет больше пользы, чем все наши запасы.

Если вы возьмете пятерку самых развитых стран, у всех внешние долги превышают ВВП. Это США, Япония (там вообще 270% долг по отношению к валовому внутреннему продукту), Франция, Италия, Англия.

Только мы, практически, не имеем долгов, у нас - фонды всевозможные – Резервный, Национального благосостояния, огромные золотовалютные резервы, которые, кстати, превышают резервы многих стран, кроме Китая.

И, в конечном счете я, честно говоря, не очень понимаю, что это, с точки зрения, именно национального благосостояния, дает.

- А разве нет?

- Национальное благосостояние – это когда люди живут богато. (В достатке.) Поэтому, все фонды к богатству именно людей - конкретного человека - особого отношения не имеют.

Мое мнение: надо увеличивать пенсии, зарплаты, социальные выплаты и так далее, чтобы народ жил достойно. Оттого, что мы их в каких-то валютах храним… Все равно это инфляция. Золото 10 или 15 лет назад стоило 300 долларов унция, сейчас – 2 тысячи долларов унция.

- То есть, деньги всех стран мира, в любом случае, дешевеют.

- Да. Во всех странах мира есть эмиссия. В каких бы деньгах вы ни держали свои накопления, у вас они все равно будут дешеветь. Это в любом случае. А, если вы хотите развития, то у вас должна быть не традиция накопления, а стратегия развития. Это мое мнение. А, с точки зрения того, что людям рекомендовать…

- Некоторые аналитики говорят, что самые надежные сейчас - евро, британский фунт стерлингов и швейцарский фунт.

- Я согласен, эти валюты как раз «умеют держаться».

- Не то, что доллар.

- Понятно, что, если внешние долги США за год, практически, увеличились с 23, по-моему, триллионов до 28, - естественно, доллар будет слабеть, это чисто арифметически даже видно.

- А швейцарский франк как вам?

- Ну, швейцарский франк - достаточно устойчивая валюта, и английские фунты, и евро, я думаю, будут, относительно доллара, усиливать свои позиции. Но прогнозы – дело самое неблагодарное. В первой части нашего разговора я сказал, что, вместо того, чтобы копить деньги, надо их с умом тратить. Вот моя позиция.

- Вы о государстве в целом говорили. А вот, допустим, у людей есть евро, фунты стерлингов, доллары. Их лучше вкладывать, да, а не прятать и не хранить?

- Конечно. Потому что, условно говоря, 20 лет назад арматура, цемент, песок или бетон обходились дешевле – можно взять справочник и посмотреть, сколько это стоило тогда, и сколько - сейчас. Если бы в то время деньги были вложены в квадратные метры (неважно, каких площадей – жилых, производственных, складских), то сейчас это стоило бы (и стоит) почти в 10 раз дороже.

- И, как всегда, я вас спрашиваю - что будет с родным российским рублем?

- Ну, рубль очень зависим от цены на нефть… Нефть у нас подрастает, рубль либо немножко укрепляется, либо стабилизируется. Если нефть будет слабеть… Ну, это прямая зависимость, она уже много лет у нас наблюдается, что очень жалко.

- То есть?

- Очень жалко, что эта зависимость, скажем так, - «прямо пропорциональная». Было бы лучше, если бы у нас рубль был не так плотно связан с нефтегазовыми доходами.

- На лето прогнозы какие? Что делать с деньгами, с отдыхом? Вы лично где отпуск проводите?

- Да какие у меня отпуска?

- Или у вас не бывает? Вы же мне говорили, что больше трёх дней не можете отдыхать. У миллиардеров отпуска не бывает.

- Дней десять могу где-то выдержать. Но, на самом деле, график плотный, забот много… Даже об этом пока не будем. Может быть, в августе, в первой половине, удастся.

- А где, если не секрет?

- В связи с тем, что такая неопределенная ситуация, мы не знаем, что откроется, где закроется, поэтому - не прогнозируем.

- Я знаю, что вы любите в России отдыхать.

- На самом деле, тот посёлок, который я построил, - самое мое любимое место. Поэтому, куда бы я ни уехал, возвращаюсь сюда и сам себе говорю: зачем я уезжал, можно было никуда не ездить.

- Вы имеете в виду поселок, который…

- Agalarov Estate. Я нахально назвал его своей фамилией.

- Ну, и ладно.

- Знаете, в Италии в свое время были правительственные решения, чтобы всю продукцию изготовители подписывали своими фамилиями. Так возникли бренды.

Ставишь «свою подпись» - и у тебя ответственность повышается. Потому что это остается в истории, и не очень хотелось бы, чтобы под твоей фамилией «красовалось» не очень хорошее изделие, продукция, дом (неважно, что ты сделал).

- Ну, прямо как в журналистике! Под своими статьями мы ставим свои фамилии.

- Поэтому, я думаю, что правильнее было бы, если бы всех, кто проектирует и строит, добровольно-принудительно заставляли бы подписывать объекты своими фамилиями. Тогда больше красивых зданий было бы.

- А ваш поселок где находится? Я «Крокус» хорошо знаю, потому что в Крылатском живу, здесь рядом. А - посёлок?

- Недалеко, 24-й километр от МКАД по Новой Риге. Я вас приглашаю. Когда сможете, подъезжайте.

- Спасибо огромное. Рад был вас услышать.

- Спасибо.

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