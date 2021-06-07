Анекдоты: Дураков не нужно учить, они необучаемы. Но платежеспособны. В этом суть тренингов

Вот так сидишь на даче, намазываешь на яблочный оладушек яблочное повидло, запиваешь яблочным соком, ждешь, пока шарлотка яблочная допечется... А в голове одна мысль: а не спилить ли эту яблоню к черту!

* * *

Вы не замечали, что люди, которые имеют с вами одну и ту же точку зрения, как-то умнее остальных?

* * *

Алина в курилке жалуется подруге:

- Познакомилась с парнем, спустя месяц решили жить вместе. Снимали квартиру напополам. Через год случайно узнала, что квартира его.

* * *

Пессимист видит туннель.

Оптимист - свет в конце туннеля.

Реалист - свет фар несущегося поезда в туннеле.

И только машинист видит трех придурков, стоящих на рельсах!

* * *

Иду из магазина, ем булку и запиваю кефиром на ходу. Все смотрят как на дурака. Был бы с пивом и сигаретой, никто и внимания не обратил бы.

* * *

Жена выговаривает мужу:

- Дорогой, почему ты до сих пор не побрился?! Мы же идем в театр!

- Я брился.

- Когда?!

- Когда ты начала одеваться.

* * *

Скоро алкоголь так подорожает, что только богатый человек сможет позволить себе валяться бухим возле вокзала.

* * *

- Папа, я взрослая самостоятельная женщина, я могу купить себе картофель.

- Копай, не отвлекайся.

* * *

Привычка работать удаленно привела к созданию клуба анонимных трудоголиков.

* * *

Третья жена мне попалась такая ревнивая, что постоянно приходилось ей доказывать, что с первой и второй женой у меня ничего не было…

* * *

- Давай окрошку на пиве сделаем?

- Давай! Только без всяких там овощей, колбасы, яиц...

* * *

На бабушек, сидящих у подъезда, упала бетонная плита, так сказать, прикрыла лавочку.

* * *

Служащий - шефу:

- Я работаю у вас на полставки и поэтому прошу кричать на меня вполголоса.

* * *

Все как обычно: «времени вагон» плавно перешло в «поезд ушел».