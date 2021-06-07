Анекдоты: Дураков не нужно учить, они необучаемы. Но платежеспособны. В этом суть тренингов

Вот так сидишь на даче, намазываешь на яблочный оладушек яблочное повидло, запиваешь яблочным соком, ждешь, пока шарлотка яблочная допечется... А в голове одна мысль: а не спилить ли эту яблоню к черту!
* * *
Вы не замечали, что люди, которые имеют с вами одну и ту же точку зрения, как-то умнее остальных?
* * *
Алина в курилке жалуется подруге:
- Познакомилась с парнем, спустя месяц решили жить вместе. Снимали квартиру напополам. Через год случайно узнала, что квартира его.
* * *
Пессимист видит туннель.
Оптимист - свет в конце туннеля.
Реалист - свет фар несущегося поезда в туннеле.
И только машинист видит трех придурков, стоящих на рельсах!
* * *
Иду из магазина, ем булку и запиваю кефиром на ходу. Все смотрят как на дурака. Был бы с пивом и сигаретой, никто и внимания не обратил бы.
* * *
Жена выговаривает мужу:
- Дорогой, почему ты до сих пор не побрился?! Мы же идем в театр!
- Я брился.
- Когда?!
- Когда ты начала одеваться.
* * *
Скоро алкоголь так подорожает, что только богатый человек сможет позволить себе валяться бухим возле вокзала.
* * *
- Папа, я взрослая самостоятельная женщина, я могу купить себе картофель.
- Копай, не отвлекайся.
* * *
Привычка работать удаленно привела к созданию клуба анонимных трудоголиков.
* * *
Третья жена мне попалась такая ревнивая, что постоянно приходилось ей доказывать, что с первой и второй женой у меня ничего не было…
* * *
- Давай окрошку на пиве сделаем?
- Давай! Только без всяких там овощей, колбасы, яиц...
* * *
На бабушек, сидящих у подъезда, упала бетонная плита, так сказать, прикрыла лавочку.
* * *
Служащий - шефу:
- Я работаю у вас на полставки и поэтому прошу кричать на меня вполголоса.
* * *
Все как обычно: «времени вагон» плавно перешло в «поезд ушел».