Блеск и нищета Красного Диора: Что будет со знаменитым Домом моды Вячеслава Зайцева

Вячеслав Зайцев создал советский модный бренд № 1.
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- Слой пыли на дверной ручке уже полсантиметра. А на витрины, на витрины посмотрите. Они же грязью обросли: не видно, что за стеклом!
Я уткнулась носом в огромное окно, за которым во всей этой пылюке, словно в черно-белом советском телевизоре с рябящим изображением, расплылись манекены. Десятиэтажное здание Дома моды Вячеслава Зайцева сегодня печальное зрелище. Каждый день мимо проходят тысячи москвичей и гостей столицы, спешащих к метро «Проспект Мира», расположенному напротив святая святых русской моды.
- Никому и дела нет, что когда-то тут все блестело - от этих самых дверных ручек до глаз счастливых покупательниц, - с грустью говорит мой экскурсовод Ираида Нартикова, с 1982 по 2020 год возглавлявшая салон индивидуального пошива Дома моды Вячеслава Зайцева.
Она шила платья звездам эстрады и кино, пассиям министров и других больших шишек, а последний год водила экскурсии по зданию. Студентам-дизайнерам, мечтающим повторить головокружительную карьеру простого парня из Иванова Славы Зайцева, которого весь мир называл Красным Диором, она рассказывала, как тут, на проспекте Мира, творили чудеса преображения.
В 1982 году специально для Вячеслава Зайцева построили здание Дома моды. Больше десяти лет предприятие, которое возглавлял Зайцев, было казенным. В 90-х мэр Москвы Юрий Лужков передал его в дар кутюрье, оставив в казне лишь землю, за которую модельер до сих пор платит аренду.
Когда-то кругленькую сумму годовой аренды отбивали за один день. Это сейчас на магазине, расположенном на первом этаже, табличка «Закрыто».
- А в 80-е и 90-е люди ночевали на улице, чтобы попасть в магазин. Очереди были по спискам: отмечались каждый час. Пропустил - все: приходи завтра, и то если повезет. Толпы покупателей ждали открытия прямо на улице. Сидели у входа на газетах, а самые блатные приезжали на машинах и с комфортом там несли вахту. К утру живая очередь выстраивалась вдоль всей улицы: боевая готовность. После открытия сметали весь ассортимент за считаные минуты, - вспоминает Ираида Нартикова.
Урвать платьице или блузочку от самого Зайцева за счастье считала любая модница страны. А обмыть обновку можно было прямо в Доме моды. Между первым и вторым этажами (на антресольном этаже) находилось кафе. Внутрь тогда пускали всех. Говорят, мороженое здесь было самым вкусным в Москве и некалорийным, так что уплетали его и многочисленные манекенщицы, компанию которым частенько составлял сам кутюрье. Ну а по праздникам сотрудникам тут наливали настоящий армянский коньяк. Зайцев директором был демократичным: 50 граммов никому не запрещалось.
Кафе работает и сейчас. Правда, к Дому моды оно не имеет никакого отношения. Раньше попасть внутрь можно было с центрального входа. Теперь же у общепита отдельный вход со стороны улицы Дурова. Само заведение «Югославская кухня» впору переименовать в «Ностальжи». Пожалуй, это единственная кафешка в центре столицы с интерьерами из 80-х. Деревянные стулья еще помнят молодого Филиппа Киркорова, когда-то завтракавшего в Доме моды. Кто знает, возможно, стразы он так полюбил, увидев сохранившийся до сегодняшнего дня сверкающий занавес крохотной сцены. Музыканты по выходным поют тут и сейчас. А в туалете цветет герань, столь модная в СССР.
На первом этаже картинная галерея Вячеслава Зайцева. Выставки тут проводил сам маэстро, собравший уникальную коллекцию живописи. Зайти внутрь могли все желающие, купив билет в кассе. Сейчас дверь заперта, а на окнах плотно закрытые жалюзи, заглянуть за которые нам все-таки удалось. Смежное помещение занимает магазин профессиональной косметики для салонов красоты. От галереи его отделяют витражные окна все с теми же жалюзи.
- Да не стесняйтесь - открывайте и смотрите, - посоветовала мне продавец.
Посмотреть действительно есть на что. В роскошных интерьерах до сих пор висят картины, у окон живые цветы, видимо, кто-то за ними ухаживает.
- Уборщица раз в неделю поливает. А так никто не появляется. И охраны нет, удивительно, что до сих пор никто не залез, - развела руками продавец.
Но одного охранника мы все-таки нашли. Мужчина в униформе чоповца дремал на вахте центрального входа. Ни меня, ни моего экскурсовода, отработавшего в Доме моды больше 35 лет, внутрь он не впустил.
- Ничего не работает. Все закрыто, - выдал на ломаном русском и выставил нас на улицу.
Этот от ворот поворот Ираиду Нартикову не удивил. Уже полгода она пытается забрать свои личные вещи, оставленные в Доме моды после увольнения.
Егор Зайцев возглавил Дом моды, но вернуть ему былую славу не сумел. Фото: facebook.com/yegoryezzaitsev
- Я оказалась в черном списке, как и мои 17 коллег. Увольнялись мы последними, летом прошлого года. Ровно за год до этого нам перестали платить зарплату. Долго терпели, не хотели портить отношения с шефом. А когда он отошел от дел и назначил генеральным директором своего сына, Егора Зайцева, все-таки обратились в прокуратуру. В итоге деньги нам вернули. Мне за год задолжали чуть больше 300 тысяч рублей. Зарплаты у нас были очень скромными по московским меркам, я как руководитель салона получала 30 тысяч рублей в месяц, - рассказала Ираида Нартикова.
Но скандал с зарплатами ее, как и других бывших сотрудников, волнует мало. А вот за своего шефа и его наследие они всерьез переживают. В бедах компании, которая последние два года работает в убыток и сейчас находится в стадии банкротства, винят сына кутюрье и его зама Расула Ахмедова.
- Видите эту трехэтажную пристройку, - заглянув за угол здания, Ираида показала рукой на приличного размера «аппендикс». - Они продали ее месяц назад. А ведь именно тут был кабинет Вячеслава Зайцева, место намоленное. А теперь будет стоматологическая клиника. И, думаю, это только начало, все пустят с молотка. Единственный доход, который они получают, - от аренды (см. «Было - стало»).
Сделку с продажей части здания «КП» официально подтвердил замгендиректора Дома моды Расул Ахмедов. По его словам, мера это вынужденная и без продажи невозможно было погасить долги компании.
- У Вячеслава Зайцева теперь новый кабинет. Он вдвое больше, чем старый, - прокомментировал Ахмедов.
Правда, фото нового кабинета, которые он обнародовал, оказались фейком.
- На этих снимках мой салон. Я его из тысячи узнаю. Это сюда приходили Кобзон, Леонтьев, Хворостовский, Серов, Азиза, Басков, - вспоминает Ираида Нартикова.
По словам Ираиды, звездные клиенты и сейчас не прочь одеваться у Зайцева.
- Мне на прошлой неделе звонила Надежда Бабкина, она хотела заказать костюмы для своего коллектива. И она не одна такая, многие хотят одеваться у Зайцева или просто пытаются так спасти Дом моды, - рассказала Ираида.
Однако сейчас шить платья и костюмы некому. Но неужели у талантливого кутюрье не было учеников и что же стало причиной краха?
- Ученики были, и талантливый гендиректор тоже был. Николай Головин ушел в 2013-м, и после этого постепенно Дом моды начал умирать. Ушел не просто так, он поругался с Егором Зайцевым. Егор хороший парень, но руководитель из него никакой, как и дизайнер. Он выжил не только Головина, но и всех учеников отца. А среди них люди были очень талантливые. Егор сходил с ума от ревности и никому из них жизни не давал. В итоге дорвался сейчас до власти, и вот что получилось, - выдала свою версию бед модного бизнеса Ираида Нартикова.
Егор Зайцев и его команда обвинения отрицают. Обещают, что вот-вот весь мир снова услышит о Доме моды Вячеслава Зайцева. Возобновить производство одежды обещали в апреле, потом в мае, теперь сдвинули сроки на лето…
БЫЛО
Дом моды Вячеслава Зайцева с 1982 по 2020 год
Дом моды Вячеслава Зайцева.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
1 этаж - выставка-продажа, фирменный магазин одежды Вячеслава Зайцева
2 этаж - демонстрационный зал, театр моды с подиумом, где проходили показы коллекций
3 этаж - приемный салон по легкому платью
4 этаж - приемный салон по индивидуальному пошиву верхней мужской и женской одежды
5 этаж - закройный цех и цех по производству трикотажной одежды
6 этаж - цех по производству верхней мужской одежды
7 этаж - цех по производству верхней женской одежды
8 этаж - цех по легкому платью
9 этаж - экспериментальный цех по производству коллекций Вячеслава Зайцева
10 этаж - мастерская и фотостудия Вячеслава Зайцева
СТАЛО
Дом моды Вячеслава Зайцева с 2020 года до сегодняшнего дня
1 этаж - пункт охраны и косметический магазин (аренда), картинная галерея (закрыта), магазин Дома моды Зайцева (закрыт)
2 этаж - демонстрационный зал иногда сдают в аренду под показы мод
3 этаж - помещения арендует косметическая компания
4 этаж - не работает, используется под склады
5 6 этаж - часть помещений в аренде, часть используется под склады
7 этаж - используется для хранения картин из коллекции Вячеслава Зайцева
8 этаж - лаборатория моды Егора Зайцева, частная школа по коммерческому обучению моделей
9 этаж - единственный цех по пошиву одежды, который иногда работает
10 этаж - мастерская Вячеслава Зайцева (пустует)
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Марина Сирота, председатель Комиссии по историко-культурному наследию в Стратегическом совете по культуре России:
- Спасти то уникальное наследие, которое создал Вячеслав Зайцев, сможет только создание музея имени всемирно известного модельера. Я готова выйти с такой инициативой в Совет Федерации. В первую очередь нужно спасать коллекции, которые сегодня хранятся в Доме моды. Мне доподлинно известно, что до сих пор не проведена инвентаризация собраний одежды и картин великого кутюрье. Все это на руку рейдерам, окружающим сейчас Вячеслава Зайцева. Их интересует только прибыль от продажи коллекционных платьев, картин, самого здания. Фактически сделки с продажей - это афера, так как земля является муниципальной собственностью, что продать помещения не позволяет. Не исключено, что правительство Москвы в итоге примет решение о сносе.
Утверждать не могу, но речь о строительстве на этом месте нового бизнес-центра шла. Как бы печально это ни звучало, но нерентабельно сохранять Дом моды Славы Зайцева: понятно, что возродить былое производство уже невозможно.
А вот музей можно создать в другом помещении. И под его крышей собрать не только работы Вячеслава Зайцева, но и других талантливых и известных модельеров нашей страны.
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