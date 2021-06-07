Блеск и нищета Красного Диора: Что будет со знаменитым Домом моды Вячеслава Зайцева

Вячеслав Зайцев создал советский модный бренд № 1. Фото: © Sputnik

- Слой пыли на дверной ручке уже полсантиметра. А на витрины, на витрины посмотрите. Они же грязью обросли: не видно, что за стеклом!

Я уткнулась носом в огромное окно, за которым во всей этой пылюке, словно в черно-белом советском телевизоре с рябящим изображением, расплылись манекены. Десятиэтажное здание Дома моды Вячеслава Зайцева сегодня печальное зрелище. Каждый день мимо проходят тысячи москвичей и гостей столицы, спешащих к метро «Проспект Мира», расположенному напротив святая святых русской моды.

- Никому и дела нет, что когда-то тут все блестело - от этих самых дверных ручек до глаз счастливых покупательниц, - с грустью говорит мой экскурсовод Ираида Нартикова, с 1982 по 2020 год возглавлявшая салон индивидуального пошива Дома моды Вячеслава Зайцева.

Она шила платья звездам эстрады и кино, пассиям министров и других больших шишек, а последний год водила экскурсии по зданию. Студентам-дизайнерам, мечтающим повторить головокружительную карьеру простого парня из Иванова Славы Зайцева, которого весь мир называл Красным Диором, она рассказывала, как тут, на проспекте Мира, творили чудеса преображения.

ПОКУПАТЕЛИ НОЧЕВАЛИ НА УЛИЦЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ОЧЕРЕДЬ

В 1982 году специально для Вячеслава Зайцева построили здание Дома моды. Больше десяти лет предприятие, которое возглавлял Зайцев, было казенным. В 90-х мэр Москвы Юрий Лужков передал его в дар кутюрье, оставив в казне лишь землю, за которую модельер до сих пор платит аренду.

Когда-то кругленькую сумму годовой аренды отбивали за один день. Это сейчас на магазине, расположенном на первом этаже, табличка «Закрыто».

- А в 80-е и 90-е люди ночевали на улице, чтобы попасть в магазин. Очереди были по спискам: отмечались каждый час. Пропустил - все: приходи завтра, и то если повезет. Толпы покупателей ждали открытия прямо на улице. Сидели у входа на газетах, а самые блатные приезжали на машинах и с комфортом там несли вахту. К утру живая очередь выстраивалась вдоль всей улицы: боевая готовность. После открытия сметали весь ассортимент за считаные минуты, - вспоминает Ираида Нартикова.

Урвать платьице или блузочку от самого Зайцева за счастье считала любая модница страны. А обмыть обновку можно было прямо в Доме моды. Между первым и вторым этажами (на антресольном этаже) находилось кафе. Внутрь тогда пускали всех. Говорят, мороженое здесь было самым вкусным в Москве и некалорийным, так что уплетали его и многочисленные манекенщицы, компанию которым частенько составлял сам кутюрье. Ну а по праздникам сотрудникам тут наливали настоящий армянский коньяк. Зайцев директором был демократичным: 50 граммов никому не запрещалось.

Кафе работает и сейчас. Правда, к Дому моды оно не имеет никакого отношения. Раньше попасть внутрь можно было с центрального входа. Теперь же у общепита отдельный вход со стороны улицы Дурова. Само заведение «Югославская кухня» впору переименовать в «Ностальжи». Пожалуй, это единственная кафешка в центре столицы с интерьерами из 80-х. Деревянные стулья еще помнят молодого Филиппа Киркорова, когда-то завтракавшего в Доме моды. Кто знает, возможно, стразы он так полюбил, увидев сохранившийся до сегодняшнего дня сверкающий занавес крохотной сцены. Музыканты по выходным поют тут и сейчас. А в туалете цветет герань, столь модная в СССР.

КАРТИНЫ БЕЗ ОХРАНЫ

На первом этаже картинная галерея Вячеслава Зайцева. Выставки тут проводил сам маэстро, собравший уникальную коллекцию живописи. Зайти внутрь могли все желающие, купив билет в кассе. Сейчас дверь заперта, а на окнах плотно закрытые жалюзи, заглянуть за которые нам все-таки удалось. Смежное помещение занимает магазин профессиональной косметики для салонов красоты. От галереи его отделяют витражные окна все с теми же жалюзи.

- Да не стесняйтесь - открывайте и смотрите, - посоветовала мне продавец.

Посмотреть действительно есть на что. В роскошных интерьерах до сих пор висят картины, у окон живые цветы, видимо, кто-то за ними ухаживает.

- Уборщица раз в неделю поливает. А так никто не появляется. И охраны нет, удивительно, что до сих пор никто не залез, - развела руками продавец.

Но одного охранника мы все-таки нашли. Мужчина в униформе чоповца дремал на вахте центрального входа. Ни меня, ни моего экскурсовода, отработавшего в Доме моды больше 35 лет, внутрь он не впустил.

- Ничего не работает. Все закрыто, - выдал на ломаном русском и выставил нас на улицу.

Этот от ворот поворот Ираиду Нартикову не удивил. Уже полгода она пытается забрать свои личные вещи, оставленные в Доме моды после увольнения.

ИНТРИГИ СЫНА И РЕВНОСТЬ

Егор Зайцев возглавил Дом моды, но вернуть ему былую славу не сумел. Фото: facebook.com/yegoryezzaitsev

- Я оказалась в черном списке, как и мои 17 коллег. Увольнялись мы последними, летом прошлого года. Ровно за год до этого нам перестали платить зарплату. Долго терпели, не хотели портить отношения с шефом. А когда он отошел от дел и назначил генеральным директором своего сына, Егора Зайцева, все-таки обратились в прокуратуру. В итоге деньги нам вернули. Мне за год задолжали чуть больше 300 тысяч рублей. Зарплаты у нас были очень скромными по московским меркам, я как руководитель салона получала 30 тысяч рублей в месяц, - рассказала Ираида Нартикова.

Но скандал с зарплатами ее, как и других бывших сотрудников, волнует мало. А вот за своего шефа и его наследие они всерьез переживают. В бедах компании, которая последние два года работает в убыток и сейчас находится в стадии банкротства, винят сына кутюрье и его зама Расула Ахмедова.

- Видите эту трехэтажную пристройку, - заглянув за угол здания, Ираида показала рукой на приличного размера «аппендикс». - Они продали ее месяц назад. А ведь именно тут был кабинет Вячеслава Зайцева, место намоленное. А теперь будет стоматологическая клиника. И, думаю, это только начало, все пустят с молотка. Единственный доход, который они получают, - от аренды (см. «Было - стало»).

Сделку с продажей части здания «КП» официально подтвердил замгендиректора Дома моды Расул Ахмедов. По его словам, мера это вынужденная и без продажи невозможно было погасить долги компании.

- У Вячеслава Зайцева теперь новый кабинет. Он вдвое больше, чем старый, - прокомментировал Ахмедов.

Правда, фото нового кабинета, которые он обнародовал, оказались фейком.

- На этих снимках мой салон. Я его из тысячи узнаю. Это сюда приходили Кобзон, Леонтьев, Хворостовский, Серов, Азиза, Басков, - вспоминает Ираида Нартикова.

По словам Ираиды, звездные клиенты и сейчас не прочь одеваться у Зайцева.

- Мне на прошлой неделе звонила Надежда Бабкина, она хотела заказать костюмы для своего коллектива. И она не одна такая, многие хотят одеваться у Зайцева или просто пытаются так спасти Дом моды, - рассказала Ираида.

Однако сейчас шить платья и костюмы некому. Но неужели у талантливого кутюрье не было учеников и что же стало причиной краха?

- Ученики были, и талантливый гендиректор тоже был. Николай Головин ушел в 2013-м, и после этого постепенно Дом моды начал умирать. Ушел не просто так, он поругался с Егором Зайцевым. Егор хороший парень, но руководитель из него никакой, как и дизайнер. Он выжил не только Головина, но и всех учеников отца. А среди них люди были очень талантливые. Егор сходил с ума от ревности и никому из них жизни не давал. В итоге дорвался сейчас до власти, и вот что получилось, - выдала свою версию бед модного бизнеса Ираида Нартикова.

Егор Зайцев и его команда обвинения отрицают. Обещают, что вот-вот весь мир снова услышит о Доме моды Вячеслава Зайцева. Возобновить производство одежды обещали в апреле, потом в мае, теперь сдвинули сроки на лето…

БЫЛО

Дом моды Вячеслава Зайцева с 1982 по 2020 год

Дом моды Вячеслава Зайцева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 этаж - выставка-продажа, фирменный магазин одежды Вячеслава Зайцева

2 этаж - демонстрационный зал, театр моды с подиумом, где проходили показы коллекций

3 этаж - приемный салон по легкому платью

4 этаж - приемный салон по индивидуальному пошиву верхней мужской и женской одежды

5 этаж - закройный цех и цех по производству трикотажной одежды

6 этаж - цех по производству верхней мужской одежды

7 этаж - цех по производству верхней женской одежды

8 этаж - цех по легкому платью

9 этаж - экспериментальный цех по производству коллекций Вячеслава Зайцева

10 этаж - мастерская и фотостудия Вячеслава Зайцева

СТАЛО

Дом моды Вячеслава Зайцева с 2020 года до сегодняшнего дня

1 этаж - пункт охраны и косметический магазин (аренда), картинная галерея (закрыта), магазин Дома моды Зайцева (закрыт)

2 этаж - демонстрационный зал иногда сдают в аренду под показы мод

3 этаж - помещения арендует косметическая компания

4 этаж - не работает, используется под склады

5 6 этаж - часть помещений в аренде, часть используется под склады

7 этаж - используется для хранения картин из коллекции Вячеслава Зайцева

8 этаж - лаборатория моды Егора Зайцева, частная школа по коммерческому обучению моделей

9 этаж - единственный цех по пошиву одежды, который иногда работает

10 этаж - мастерская Вячеслава Зайцева (пустует)

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Былое производство не возродишь, а музей создать можно»

Марина Сирота, председатель Комиссии по историко-культурному наследию в Стратегическом совете по культуре России:

- Спасти то уникальное наследие, которое создал Вячеслав Зайцев, сможет только создание музея имени всемирно известного модельера. Я готова выйти с такой инициативой в Совет Федерации. В первую очередь нужно спасать коллекции, которые сегодня хранятся в Доме моды. Мне доподлинно известно, что до сих пор не проведена инвентаризация собраний одежды и картин великого кутюрье. Все это на руку рейдерам, окружающим сейчас Вячеслава Зайцева. Их интересует только прибыль от продажи коллекционных платьев, картин, самого здания. Фактически сделки с продажей - это афера, так как земля является муниципальной собственностью, что продать помещения не позволяет. Не исключено, что правительство Москвы в итоге примет решение о сносе.

Утверждать не могу, но речь о строительстве на этом месте нового бизнес-центра шла. Как бы печально это ни звучало, но нерентабельно сохранять Дом моды Славы Зайцева: понятно, что возродить былое производство уже невозможно.

А вот музей можно создать в другом помещении. И под его крышей собрать не только работы Вячеслава Зайцева, но и других талантливых и известных модельеров нашей страны.

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