Жизнь шпионам! И бочку варенья вдогон

Мераб Нинидзе (слева) и Бенедикт Камбербэтч в фильме «Игры шпионов». Фото: Кадр из фильма

В финале напрочь забытого шедевра «Мертвый сезон» авторам пришлось идти на подлог. На знаменитом Глиникском мосту супердержавы менялись изобличенными шпионами. Два джентльмена в плащах шли навстречу, сканируя друг друга взглядом. Донатас Банионис внешне вполне походил на своего прототипа полковника Молодого и был им же утвержден на роль. Гигант Лаймонас Норейка казался сказочным комплиментом второму фигуранту размена Гревилу Вину. Потому что более точного воплощения карикатур Бор. Ефимова на подлых антисоветских двурушников, чем реальный Вин, трудно было вообразить. Гаденыш с усиками и прилизанным пробором в шляпе-тирольке выглядел шаржем на самого себя и в достойные противники не годился категорически.

Полвека спустя жест благородных оппонентов продублировала пропаганда победителей - назначив на роль шпиона Гадюкина самого Бенедикта Камбербэтча. Промежность кинокритических девочек дрогнула по обе стороны железного занавеса.

Вин (назовем его в старой транскрипции, без европейского удвоения согласных) был связником предателя Пеньковского, слившего врагу всю советскую оборону 60-х годов. Устройство и ТТХ ядерных ракет и график дежурств стратегических бомбардировщиков, курсы подлодок и полный состав ближневосточных резидентур, дислокацию штабов ПВО и оперативные шифры разведки - великим провалом страны была сама возможность такой концентрации гостайн в руках одного человека, пусть и офицера ГРУ. О ценности источника говорил и факт, что вместе с арестом Вина из СССР были выдворены сразу 10 дипломатов США и Великобритании, зафиксированных наружкой, - такими силами не обеспечивали ни одного агента в истории.

Кино об этом делать не спешили ввиду явных психических отклонений героя. Пеньковский непременно желал стать полковником английской и американской разведок и ставил условием сотрудничества фото в мундирах стран-противников - что пришлось утрясать лично с королевой. Предлагал в день икс лично принести миниатюрный ядерный заряд к стенам Министерства обороны, чтобы разом уничтожить управление войсками (ну и пол-Москвы заодно). Словом, это был скверный анекдот: империю зла разоружил психопат при помощи проходимца. Вглядитесь в эти лица, фотобанк в помощь.

Теперь это лица патентованных красавчиков Мераба Нинидзе и Камбербэтча (жаль, Гейбл умер, у него тоже были усики!). Анекдот облагорожен временем и гримом. Вместо нелепых говнюков - защитники правды и герои тайной войны, вместо угрозы превращения страны в радиоактивную яму - борьба за ценности. Фильм точно следует фабуле книги «Шпион, который спас мир», и сценарист О’Коннор нанят, похоже, только для нужд агитпропа. Оказывается, тварь, предлагавшая взорвать Москву, спасла мир от апокалипсиса. А страна, шестнадцатикратно превосходившая СССР по боеголовкам и единственная в истории применившая Бомбу, всегда боролась с нами за мир. А первую скрипку в разработке предателя играла какая-то сверходаренная блондинка из ЦРУ, без которой сегодня ни один их фильм невозможен. А брали его не на улице, а в квартире, отрывая с мясом от плачущей крошки-дочурки. А после били и терзали гулаговские опричники.

И во всю эту клюкву охотно верит фан-клуб Камбербэтча из числа жертв среднего российского образования.

«Это история о дружбе, самопожертвовании, гуманности и небывалой смелости в эпоху тотальной несвободы, - пишет барышня на ресурсе «Котонавты». - …И маленькие винтики системы могут что-то изменить, если руководствуются высокими мотивами».

«У Нинидзе получился прекрасный портрет русского интеллигента, который мечется между долгом, благом своей семьи и, возможно, нескольких народов сразу», - это другая.

«Его, этакого свободного человека в несвободном мире, терзает неоднозначность собственных действий, но идея о том, что высшая цель - мир во всем мире - благородна и стоит жизни, берет верх», - третья в «Независимой газете».

Кажется, в России подросло поколение, которое нельзя подпускать к гостайнам, потому что оно всегда будет на стороне врага. Особенно когда он так миловиден.

И лишь одна мысль не дает в итоге покоя: не пора ли в школе обратно вводить порку?

В конце концов, империя мы зла или нет?

«ИГРЫ ШПИОНОВ»

Великобритания - США, 2020 г.

Реж. Доминик Кук.