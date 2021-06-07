Как получить кешбэк за детские путевки, надо ли всех заставлять прививаться и как найти мотивацию заниматься спортом

1 место. Что может попросить Россия у Лукашенко за помощь в решении кризиса из-за Протасевича

После посадки самолета Ryanair у Лукашенко нешуточные проблемы. Уже запрещены полеты белорусских авиакомпаний в Евросоюз, а ЕС пугает новыми санкциями. Кажется, что на помощь Лукашенко может прийти только Москва. Телеведущие Надана Фридрихсон и Анатолий Кузичев обсуждают, какую цену может заплатить за поддержку в трудный момент Белоруссия (слушать)

2 место. Сергей Марков: Чубайс не предатель. Он вполне патриот, но по-своему

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров и ведущий Валентин Алфимов обсуждают вместе с политологом Сергеем Марковым, то, что происходит с Чубайсом сегодня – это отставка или повышение и какую пользу он может принести России (слушать)

3 место. Александр Цыпкин: Меня пугает популярность на безгрешие, потому что грехи свойственны людям

Писатель, автор сценария сериала «Беспринципные» делится в эфире Радио «Комсомольская правда» своими наблюдениями о жизни. На этот раз он рассуждает о том, зачем в инстаграме звезды изображают безгрешную глянцевую жизнь, не имеющую никакого отношения к реальности (слушать)

4 место. Женский путь: как сделать карьеру в международной компании

Гендиректор компании Siemens Healthineers в России и Центральной Азии Светлана Гербель делится своим секретом успеха и рассказывает, почему заявлять о себе эффективно для достижения успеха и какими навыками нужно обладать, чтобы сделать карьеру в международной компании (слушать)

5 место. Детям - путёвки, родителям - деньги! Все подробности о программе кешбэка на летние лагеря

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» глава Ростуризма Зарина Догузова рассказывает о том, как вернуть половину денег за отдых ребенка в этом году (слушать)

6 место. «Развесистые понты»: Георгий Бовт сравнил ПМЭФ с программой «Время» брежневских времен

Известный политолог и журналист Георгий Бовт - о том, зачем вообще нужен ПМЭФ, запретят ли россиянам покупать доллары, нужно ли повышать налоги ради благополучия бедных, спасут ли от НАТО новые армейские подразделения и почему из-за слежки АНБ за европейскими лидерами нет никакой шумихи (слушать)

7 место. Нужно ли в России вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Власть предержащие вроде как неофициально, но высказывают мысль, что надо бы заставить россиян прививаться, иначе пандемию не победить. Очень сильно отстаем по темпам вакцинации и от США, и от Китая, и от Великобритании. Эксперты и слушатели в эфире Радио «Комсомольская правда» поспорили, как заставить население прививаться от ковида и нужно ли вообще это делать (слушать)

8 место. Сергей Галанин: Никогда не думал, что «А что нам надо» станет визитной карточкой группы

1 июня группе «СерьГа» исполнилось 27 лет! Мы позвонили с поздравлениями бессменному лидеру Сергею Галанину и выяснили, что в этом году он планирует выпустить аж 4 новых альбома! (слушать)

9 место. Почему в Китае получилось снизить цены на металл по приказу руководства страны, а в России - нет

Доктор экономических наук, экономист Никита Кричевский - про то, надо ли давать средства материнского капитала на ремонт жилья, на каком жаргоне общается власть и бизнес, удастся ли приструнить российских металлургов и о нравах в Высшей школе экономики (слушать)

10 место. Как найти мотивацию заниматься спортом

Фитнес-эксперт, тренер Эдуард Каневский рассказывает, как заставить себя заниматься фитнесом и правильно питаться (слушать)