Вопрос дня: А нужны ли детям такие длинные летние каникулы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Марьяна БЕЗРУКИХ, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования:

- Строго говоря, трехмесячные каникулы актуальны только для малышей. С 1-го по 4-й класс. Это разумно - такого напряжения в начальной школе нет ни в одной другой стране мира. Вообще же, после девяти месяцев холодов детям просто полезно хотя бы месяц подышать морским или лесным воздухом. И опять же - у нас дают слишком большой объем информации, которую надо воспринять за лето. Больше нас учатся (но меньше отдыхают) только японцы, наверное.

Александр ГЕЗАЛОВ, директор наставнического центра:

- Лето - самое положительное время года для детей. Остальные каникулярные паузы слишком коротки и не дают такого отдыха, как летние каникулы. Если ресурсы позволяют - лучше детям поменять ландшафт: горы, море, леса. Я сам ездил в пионерские лагеря много лет, это мне в дальнейшем очень помогло в жизни.

Наталья МОСКВИТИНА, глава фонда «Женщины за жизнь», мать четверых детей:

- Такие каникулы нужны, конечно. Родители весь год заняты собственной работой - и ничто так не сближает, как возможность побыть с детьми в один из этих трех месяцев. Это, может быть, лучшее время, которое мы вспоминаем всю жизнь. Это настоящий отдых без учебников. Лето - это поездка к бабушке, коленки разбитые, речка и луг. Мои дети ездили в лагерь, жили в палатках, была конная езда и стрельба из лука, сейчас отправляю всех в языковой лагерь. Летом дети быстрее взрослеют.

Елена КУЛИКОВА, семейный терапевт и психолог:

- Нужны, конечно, у нас это традиция, от которой мы никуда не уйдем: проводить отпуск семьей, всем вместе. Это один из моментов - ребенок успокаивается, пребывая за пределами школы с родителями.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Процесс получения знаний связан с социализацией. Мы летом узнавали больше на улице, чем за год в школе. Лишать детей в России лета нельзя, у нас и так бесконечно длинная зима.