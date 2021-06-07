Международное сотрудничество и миллиардные инвестиции: Василий Голубев подписал важные для развития Ростовской области соглашения

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в международном экономическом форуме. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В северной столице завершился крупнейший ежегодный экономический форум. Ростовскую область на нем представлял губернатор Василий Голубев. В этом году донской край занял 12-е место среди регионов России по состоянию инвестклимата, показав большую динамику роста. Так, ранее Ростовская область занимала в этом национальном рейтинге 31-ю позицию среди всех субъектов РФ.

Итогами ПМЭФ-2021 стали 12 подписанных соглашений, инвестиционный портфель которых составляет около 21 миллиарда рублей.

В результате реализации проектов, прописанных в соглашениях, Ростовская область получит новые рабочие места, жилье для населения региона станет более доступным. Договоренности, достигнутые губернатором Ростовской области, позитивно отразятся на цифровизации региона, способствуя устранению цифрового неравенства.

Кроме того, на Дону начнут строить новые заводы и важные социально-экономические объекты. Один из них – вертопарк.

В целом же этот форум открыл перед Ростовской областью совершенно новые горизонты экономического развития. Подробности – в материале «КП».

Итак, одно из первых подписанных соглашений на форуме в северной столице стала договоренность Василия Голубева с президентом компании «Балтика» Денисом Шерстенниковым. Компания уже в этом году собирается инвестировать в регион 270 млн рублей. «Балтика» намерена заменить газовую турбинную установку, после чего выработанная энергия будет полностью покрывать потребности завода в электричестве и тепле, а излишки отдадут в городскую сеть.

- «Балтика» почти за 25 лет своего присутствия в нашем регионе показала себя надежным инвестором и налогоплательщиком. Проявляет себя как социально ответственный партнер, реализуя проекты в сфере экологии. Соответственно, мы продолжаем взаимодействие, - прокомментировал подписание соглашения Василий Голубев.

Василий Голубев подписал соглашение, благодаря которому на Дону предприятие построит собственную электростанцию. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

ИНВЕСТОР ПОСТРОИТ ГАЗОПОРШНЕВУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

Еще одно важное соглашение, достигнутое на ПЭМФ-2021, позволит построить на Дону за счет внебюджетных средств газопоршневую электростанцию. В частности, речь идет о договоренностях региона с компанией «Coca-Cola HBC Россия».

Документ предусматривает строительство объекта на предприятии «Coca-Cola HBC Россия» в Азовском районе. Объем инвестиций составит около 200 миллионов рублей.

Успешная реализация проекта позволит создать прецедент строительства промышленным предприятием собственной газопоршневой элекростанции для получения дополнительной энергии.

- Радует, что компания не стоит на месте и запланировала создание дополнительных инженерных мощностей, что позволит донскому предприятию развиваться. Важно также, что партнером в этом проекте выступит один из мировых лидеров в сфере зеленой энергетики. Это созвучно стремлению Ростовской области лидировать в использовании зеленой энергетики в России. Газопоршневая станция позволит нам менять качество жизни на этой территории, в этой части Ростовской области. Наши партнеры определяли это не только как программу своего развития, но и развития нашей территории. Так что мы по-прежнему, начав 10 лет назад, движемся в этом направлении, - прокомментировал подписанное соглашение губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в международном экономическом форуме. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Еще одним позитивным для Дона итогом форума стало расширение спектра сотрудничества с «Группой Синара». Губернатор Василий Голубев и президент «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский подписали соответствующее соглашение 4 июня. «Группа Синара» и донское правительство договорились развивать партнерство по целому ряду вопросов стратегического развития Ростовской области.

- Продолжим взаимодействовать с «Синарой» по стратегическим вопросам развития региона, - сказал Василий Голубев.

Речь идет о взаимодействии по комплексу региональных проектов, включая производственные и общественные сферы. Среди них – развитие производственного потенциала предприятий области по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной технике и дизельных промышленных установок, внедрение энергосберегающих технологий. Стороны также подтвердили готовность к кооперации в вопросах организации транспортного обслуживания жителей Дона.

- Новые направления сотрудничества с «Группой Синара» рассчитаны как минимум до 2026 года, - прокомментировал Василий Голубев.

ЛИКВИДАЦИЯ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА

Еще одним крупным инвестором, который вложит в развитие региона один миллиард рублей, стала компания «Русские башни». Стороны договорились о сотрудничестве в реализации на территории Ростовской области инвестпроекта по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры связи.

- Ликвидация цифрового неравенства, улучшение качества связи, реализация цифрового развития Ростовской области – это одна из национальных целей, о которых говорил президент. Ростовская область, с точки зрения развития информационных систем, – один из активных регионов в РФ, - прокомментировал глава региона.

Так, по словам Василия Голубева, сегодня услугами сотовой связи охвачено более 90% населенных пунктов.

- Актуальная задача – обеспечить 100-процентный охват жителей качественной и надежной связью. Рассчитываю, что сотрудничество с компанией «Русские башни» поможет достичь этой цели, - сказал губернатор.

Еще ода важная договоренность, касающаяся цифровизации Дона, была достигнута с МСТ. В соответствии с документом, подписанным губернатором Василием Голубевым и президентом МТС Вячеслав Николаев, в 2021-2022 годах компания намерена инвестировать 2 млрд рублей в развитие цифровой инфраструктуры региона, в том числе во внедрение и популяризацию инновационных сервисов и решений.

Одно из направлений – разработка и реализация региональных проектов по цифровизации инфраструктуры населенных пунктов, повышение безопасности городской среды с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения и Wi-Fi в общественных пространствах.

В документе идет речь и о социально-культурных проектах. Среди них – участие в просветительских, образовательных, туристических проектах, волонтерских инициативах, внедрении инновационных технологий в сферу культуры и искусства.

- Партнерские отношения Ростовской области с компанией МТС сохраняются на протяжении многих лет. С 2018 года действовало соглашение, по которому компания за три года вложила в развитие цифровой экономики Дона 3,5 млрд рублей, реализовав ряд значимых проектов. Рассчитываем, что дальнейшее взаимодействие позволит нам выйти на новый уровень цифровизации региона, повысить качество жизни людей и эффективность донских предприятий, - прокомментировал соглашение губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЗАВОД

На площадке форума Василий Голубев и генеральный директор ООО «Производственная компания «Лидер» Евгений Клинецкий подписали соглашение о строительстве нового завода в Аксайском районе. Предприятие будет производить безалкогольные напитки. Объем инвестиций в создание нового завода составит 1,5 млрд рублей. На новом предприятии будет до 200 рабочих мест.

Область берет на себя вопросы подключения к инженерным сетям, другую организационную помощь, также будет рассмотрена возможность предоставления государственной поддержки.

Как отметил Евгений Клинецкий, компания рассматривала различные регионы для строительства завода и вела переговоры с другими субъектами РФ.

- Но реакция и помощь со стороны команды губернатора Ростовской области нам более всего понравилась. Все вопросы решались оперативно, помощь вовремя оказывалась. Поэтому уже приобрели землю, сейчас готовим документацию. Мы ощущаем помощь. Нам есть с чем сравнивать, - сказал Евгений Клинецкий.

В свою очередь Василий Голубев сказал, что если инвестсоглашение подписано, то региональное правительство сопровождает проект на всех стадиях, в том числе и в ходе строительства.

- И наша принципиальная задача – чтобы соглашение было выполнено в сроки, определенные, конечно, проектом, - сказал Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор компании «СоВиТек Рус» Любовь Таджибаева подписали совместное соглашение. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

НА ДОНУ ПОСТРОЯТ ЕЩЕ ОДИН ВЕТРОПАРК

Ростовская область является лидером в стране по созданию «зеленой энергии». На Дону уже есть три ветропарка, но на достигнутом регион не собирается останавливаться.

Так, на форуме Василий Голубев подписал соглашение о сотрудничестве с

немецким холдингом SoWiTec. Компания построит в регионе еще один вертопрак. Ориентировочный объем инвестиций – 10 млрд рублей.

- Нам принципиально важно сегодня сохранить эту динамику, которую мы запланировали, - что к концу 2024 года у нас общая ветрогенерация составит от 800 до 1000 мегаватт. Мы крупнейший регион по ветроэнергетике, - отметил губернатор Василий Голубев.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и донской губернатор Василий Голубев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере льготного ипотечного кредитования. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

«ЖИЛЬЕ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ»

Еще одной важной договоренностью, достигнутой на форуме, стало соглашение между институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» и правительством Ростовской области. Документ, который подписали губернатор Василий Голубев и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, предусматривает сотрудничество в сфере льготного ипотечного кредитования.

В частности, речь идет о стандартизации действующей в субъекте РФ программы господдержки отдельных категорий граждан «Дисконт» с учетом Единого стандарта сопровождения льготных жилищных программ, разработанного ДОМ.РФ. Так, госкомпания обеспечит централизованную проверку документов граждан на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра граждан-участников. Также ДОМ.РФ будет выплачивать компенсации банкам, выдавшим льготные ипотечные кредиты, с последующим возмещением средств компании из бюджета субъекта РФ.

- «ДОМ.РФ становится Единым оператором ипотечных программ в Ростовской области. Это пилотный проект, который направлен на повышение адресности мер господдержки для отдельных категорий граждан. Это значит, что жилье станет доступнее, проще будет оформить пакет документов, выбрать наиболее подходящий банковский продукт. Опыт, который мы получим в результате этого сотрудничества, будет перенесен на всю страну, - сказал Виталий Мутко.

В свою очередь, Василий Голубев отметил, что Ростовская область – регион, который много строит, и каждый год динамика возрастает.

- Но для нас принципиально, чтобы мы строили для кого-то, чтобы наш продукт был востребован людьми. Предложение ДОМ.РФ интересно тем, что дает возможность улучшить жилищные условия практически каждой семье с помощью льготных программ ипотечного кредитования. Даже если она находится в сложной жизненной ситуации, - прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев, добавив, что реализация соглашения начнется уже в ближайшее время.

«ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ ВРЕМЕНЕМ»

Свои мощности на Дону будет наращивать компания Mars. Согласно договоренностям, достигнутым на форуме, компания реализует в Аксайском районе 3-ю очередь инвестпроекта по строительству фабрики с запланированными инвестициями в 4 млрд рублей.

- Компания Mars – наш давний и очень надежный партнер. Эти взаимоотношения проверены временем. Вместе мы уже прошли путь создания двух очередей современного производства кормов для домашних животных. Сейчас договорились о следующем шаге. Не вызывает никаких сомнений, что компания выполнит свои обязательства. Правительство донского региона со своей стороны будет также делать все необходимое, чтобы наше сотрудничество оставалось эффективным, - отметил Василий Голубев, губернатор Ростовской области.

ДОН БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ВЕНГРИЕЙ

На форуме в Санкт-Петербурге губернатору Василию Голубеву удалось расширить международные контакты.

Так, было подписано соглашение между правительством Ростовской области и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В ходе состоявшейся двусторонней встречи обсуждались перспективы реализации совместных инвестиционных проектов. Стороны выразили заинтересованность в расширении внешнеторговых отношений.

- Венгрия поддерживает очень тесные экономические контакты с Россией. А Ростовская область является самой важной в России, с которой мы сотрудничаем. Мы знаем Ростовскую область как край чернозема, поэтому для нас сотрудничество в области сельского хозяйства и пищевой промышленности является самым главным. И вот сейчас мы хотим придать новый импульс именно этому сотрудничеству, - считает Петер Сийярто.

А Василий Голубев прокомментировал встречу так: «В ходе переговоров, еще до подписания соглашения, мы договорились о создании условий для контактов нашего бизнеса. Развитие агропромышленного комплекса и для Ростовской области, и для Венгрии имеет особое значение. Поэтому нам интересен опыт венгерской стороны, в том числе и в семеноводстве».

В целом, губернатор Василий Голубев позитивно оценил итоги ПЭМФ-2021.

- Форум был очень активным. Если говорить точно, то по итогу мы имеем 12 подписанных соглашений и общий объем инвестиций на сумму 21 миллиард рублей. Это результат достигнутых договоренностей, - подытожил глава донского региона Василий Голубев.