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Наука8 июня 2021 7:00

Пришельцы или кто-то еще: разведка США пока не опознала НЛО, за которыми гонялись военные летчики

Стал известен главный вывод доклада, подготовленного американскими спецслужбами
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Один из объектов, которые пилоты ВВС США наблюдали визуально.

Один из объектов, которые пилоты ВВС США наблюдали визуально.

Не обманул Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) – директор Национальной разведки США (Director of National Intelligence) в администрации Дональда Трампа, когда в интервью Fox News сообщил, что вот-вот будут рассекречены и обнародованы некие впечатляющие свидетельства американских военных, имевших дело с НЛО. Или с неопознанными воздушными явлениями (Unidentified Aerial Phenomena – UAP), как принято теперь называть летающие объекты неизвестной природы.

Доклад готов. Предполагается, что Аврил Хэйнс (Avril Haines) – нынешний директор Национальной разведки - представит его Конгрессу США 25 июня 2021 года. Однако кое-что из того, что будет упомянуто в её докладе, стали известно уже сейчас. Просочилось. К примеру, журналисты американской газеты The New York Times, прознали, что материалы, подготовленные спецслужбами, охватывают 120 событий – то есть, встреч с UAP, которые произошли за последние 20 лет.

Так UAP выглядят на экранах инфракрасных прицелов.

Так UAP выглядят на экранах инфракрасных прицелов.

Доклад состоит из двух частей – основного текста и секретного приложения. Наверняка в какой-нибудь из них будут помянуты эпизоды, ставшие весьма популярными в последнее время – погони истребителей ВВС США за этими самыми UAP. Еще в конце апреля 2020 года Министерство обороны США (Department of Defense) признало подлинными и сами свидетельства военных летчиков, и кадры, на которых они запечатлели преследуемые объекты, похожие на 15-метровые конфетки Tic-Tac. Крыльев или других аэродинамических поверхностей «конфетки» не имели. Не видно было и каких-либо выхлопов, свидетельствовавших о работе реактивных двигателей. Тем не мене Tic-Tac стремительно перемещаясь - временами на гиперзвуковых скоростях, совершали немыслимые маневры, то зависали, то взмывали куда-то в космос. А некоторые ныряли под воду.

О таких чудесах недавно рассказывал сам Барак Обама – бывший президент США.

Со слов информаторов, раскрывших некоторые особенности подготовленного доклада, известно, чего в нем точно не будет: утверждений о том, что UAP это космические корабли пришельцев. Каких-либо доказательств, указывающих на внеземное происхождение таинственных объектов, спецслужбы не обнаружили.

Объект, похожий на конфетку Tic-Tac, завис над океаном перед тем, как нырнуть в воду.

Объект, похожий на конфетку Tic-Tac, завис над океаном перед тем, как нырнуть в воду.

В то же время авторы доклада исключают, что UAP это американские разработки. Якобы в США нет таких секретных программ.

Происками могли бы заниматься потенциальные противники – Россия и Китай. Такие страшные гипотезы и в самом деле существуют. Но разведчики сильно в них сомневаются, полагая, что русские и китайцы вряд ли бы могли столь стремительно «рвануть вперед».

Вопрос: что же тогда летает? Ответа у разведывательного сообщества нет. Есть лишь признание: большинство из того, что происходит и происходило в небе, разумным объяснениям пока не поддается.

КСТАТИ

В Пентагоне приказали ждать

Прояснить ситуацию журналисты попытались на брифинге, который состоялся в Пентагоне в минувшую пятницу.

Пресс-секретаря военного ведомства Джона Кирби (Pentagon Press Secretary John F. Kirby) спросили, может ли он «конкретно исключить, что UAP – это не инопланетные космические корабли?».

Кирби ушел от ответа, сообщив, что он «не собирается опережать доклад, который еще не представлен Конгрессу».

Но истолковать слова военного спикера можно вполне конкретно: никто толком ничего не знает. То ли пришельцы летают, то ли кто-то еще.

«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе это науке неизвестно. Наука пока еще не в курсе дела» - справедливо сообщили нам в легендарной комедии «Карнавальная ночь».

К пророческим словам лектора из «Общества по распространению» сегодня можно было бы добавить: «Не в курсе дела пока и военные с разведчиками».

Наука: Клуб любознательных