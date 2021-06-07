В ООН отметили День русского языка

Празднование Дня русского языка в ООН важно также и в общем контексте укрепления многоязычия как одного из ключевых принципов ее деятельности Фото: EAST NEWS

В День русского языка в стенах штаб-квартиры ООН, расположенной в Нью-Йорке, прошла серия праздничных мероприятий, а также был дан старт ряду образовательных проектов.

Так постпредство нашей страны при ООН вместе с ее Русской службой новостей начали в соцсетях проект «Русский без границ», который открыли праздничные видеообращения выдающихся российских деятелей культуры и спорта, которые также известны своими общественными инициативами по линии ООН.

Среди участников проекта - супермодель, филантроп и посол доброй воли Фонда ООН в области народонаселения Наталья Водянова, певица и посол доброй воли Управления ООН по делам беженцев Манижа, прославленный хоккеист и общественный деятель, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов и другие.

Инициатива #РусскийБезГраниц несёт сразу две смысловые нагрузки: она призвана акцентировать глобальную роль русского как официального языка ООН, важнейшего и широко распространённого средства международного общения, языка культуры и спорта, а также прославить исключительные, действительно безграничные достижения россиян, которым рукоплещет вся планета.

Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя отметил:

- Празднование Дня русского языка в ООН важно также и в общем контексте укрепления многоязычия как одного из ключевых принципов ее деятельности. Так работа Организации становится понятной и близкой людям, живущим в самых отдаленных уголках земного шара, приобретая воистину общепланетарный размах. Многоязычие – это великое достижение, которое нам нужно сохранять и приумножать.