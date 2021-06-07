«Бой с Джиганом? Певцу надо выступать на сцене, а бойцу — биться с бойцами»: Фёдор Емельяненко рассказал об отношении к шоу-поединкам своего брата

Фёдор Емельяненко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кемерово завершился чемпионат России по смешанным единоборствам. Главной приглашённой звездой турнира стал почётный президент Союза ММА, легендарный боец Фёдор Емельяненко. Помимо того, что Фёдор высоко оценил турнир в столице Кузбасса, он также приоткрыл завесу тайны о собственной карьере. «Последний император» рассказал о последних боях в своей карьере, когда и где нам стоит ожидать бои, а также о возможном бое своего брата Александра Емельяненко с рэпером Джиганом.

— Как вам атмосфера на Чемпионате России?

— Мне кажется, лучше не бывает. Всё проходит замечательно. Надеюсь, что концовка тоже не смажется: травм не будет и зрители порадуются. И открытие, и само проведение — всё отлично. Судейских оспариваний нет, немного травм. Сборная подбирается сильнейшая.

— Вы сказали о том, что Кемерово может принять международные соревнования.

— Опыт проведения соревнований в Кемерово уже был. Кемерово уже зарекомендовало себя, как сильнейший регион. Чемпионат России был запланирован за несколько лет. Керрит (Браун, президент международной федерации ММА, — прим. КП) приехал посмотреть платформу для будущих соревнований. По общению с ним я понял, что он очень удовлетворен. Расположен здесь провести международное мероприятие.

— Оцените развитие любительского ММА в России.

— Много придётся перечислять того, что сделано. Практически в каждом регионе России у нас есть своё представительство. Мероприятия стараемся проводить в разных регионах. Мы в Министерстве спорта зарекомендовали себя, как одну из сильнейших федераций. Развиваем детский спорт. У нас много кто переходит в профессионалы. Тот же Пётр Ян выходец из Союза. Развиваемся.

— Сейчас вы активно тренируетесь?

— Активно тренируюсь и готовлюсь. И ребята мои готовятся. Сейчас я провёл двухнедельный сбор в Старом Осколе. Валентин Молдавский готовится к своему будущему титульному бою за вакантный пояс. Я пока ещё в строю и ребята готовятся.

— Вам предложили несколько вариантов соперников. Выбрали уже?

— Мы разговаривали на эту тему. Я сказал свои предпочтения. Но утверждать будет Скотт Кокер (исполнительный директор Bellator, — прим. КП).

— Ваш бой должен пройти на турнире в России до конца года?

— Из наших бесед я понял, что Скотт собирается привести осенью мероприятие в Москве. Надеюсь, что наши ребята тоже там будут. Может быть, за титульный бой. У нас есть Анатолий Токов, Валентин готовится, Вадим Немков удачно выступает. Надеюсь, кого-то из ребят поставят в знаковое мероприятие.

— Среди предложенных соперников били Оверим и дос Сантос?

— Да, были. Это хорошие бойцы. Ну, посмотрим. Через две недели вылетаю с Валентином в Америку. Там уже будет детальный разговор по этому мероприятию.

— Как только речь про них заходит, люди пишут «надо Фёдора пожалеть»

— Спасибо людям за беспокойство, но я в строю. Готов биться.

— Были слухи о Броке Леснаре. Это правда?

— Брок Леснар не собирался продолжать карьеру в ММА. Я готов, но на какой платформе?

— Можете прояснить, сколько боёв у вас осталось до окончания карьеры?

— По контракту два боя. Но там прописано, что я могу закончить по своему усмотрению. Один или два. Думаю, по самочувствию.

— Насколько вам интересен Фабрисио Вердум, который нанёс вам первое поражение?

— Я разговаривал со Скоттом, когда Вердум начал делать громкие заявления. Но он сказал, что с Фабрисио у них нет контракта. Заявление это одно, а контракт — другое. Желание должно подкрепляться контрактом. Но мне интересно, почему нет?

— А вы обращались к Скотту со своими предложениями?

— Есть предложения, но я не могу разглашать. Такие вещи должен объявлять Bellator.

— На сегодняшнем соревновании присутствует рэпер Джиган. Он может подраться с Александром Емельяненко по правилам бокса. Что думаете об этом?

— Ничего не думаю. Не являюсь поклонником рэпера Джигана. Наверное, певцу надо выступать на сцене, а бойцу — биться с бойцами.

— Вам приходили предложения о подобных боях?

— С рэперами? Нет. Я рассматривал вопрос об участии в боксе. Но я пока в ММА бьюсь.

— Как относитесь к нестандартным поединкам? Есть поединок 18-летних ребят, которые выглядят, как 5-летние.

— Я против таких поединков. Было время, когда были кулачные бои. Сейчас это спорт по правилам. Он имеет своё лицо. Когда я работал в министерстве, поступало много таких просьб поддержать и футбольных фанатов, и людей, которые имеют отношение к единоборствам. Им хотелось и среди покрышек биться, и делать ринг из автомобилей. Кто на что горазд. Но я за то, чтобы правила прописывались в министерстве спорта, и как-то это всё контролировалось.