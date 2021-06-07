Американку залило человеческой кровью с потолка

Ковер, на котором лежал умерший, был насквозь пропитан кровью Фото: REUTERS

Эту ночь жительница штата Техас Анна Карденас не забудет никогда: ближе к трем ночи она проснулась в своей квартире из-за того, что почувствовала, как на ее лицо что-то течет.

Сначала женщина подумала, что сосед сверху не закрыл кран и ее заливает. Но когда она открыла глаза, то увидела, что ее постель и все тело были в красных пятнах. И только через пару минут к Анне пришло понимание того, что эти капли – кровь.

Взглянув на потолок, американка увидела, что через вентиляционную трубу на нее струится кровь. Она тут же вызвала службу спасения.

Спасатели, приехавшие на место происшествия, открыли квартиру, расположенную этажом выше, и обомлели – на полу лицом вниз лежал труп мужчины, соседа Анны. Ковер, на котором лежал умерший, был насквозь пропитан кровью, как утверждают журналисты lepoint.fr.

Сразу после инцидента Анна переехала в отель, сообщив своим друзьям, что потеряла аппетит и перестала спать по ночам. Она также рассказала о своем психологическом состоянии владельцу жилья и попросила компенсировать ей испорченную кровать. Но поскольку жилплощадь была снята без подписания договора аренды, то хозяин квартиры отказал Анне в какой-либо помощи.

Напуганная женщина не стала скрывать в соцсетях, что из-за этого случая проходит медобследование и посещает психотерапевта.

Подписчики Анны, как и ее друзья, сочувствуют ей. Они решили помочь и с помощью краундфандинга перевели на ее счет более $17000. Эти деньги американка планирует потратить на приобретение новой мебели.