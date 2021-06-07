Ректор МГИМО предлагает увеличить число дополнительных баллов к ЕГЭ для золотых медалистов и победителей олимпиад

В кулуарах ПМЭФ «Комсомольская правда» поговорила с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ровно 20 лет назад в России, в 2001 году, был начат эксперимент по замене вступительных экзаменов в вузы единым государственным экзаменом (ЕГЭ). И несмотря на то, что с тех пор утекло уже много воды, копья вокруг ЕГЭ ломаются до сих пор. Кто-то предлагает отменить его совсем, кто-то считает, что при всех несовершенствах этот способ определения уровня образования выпускников школ остается самым объективным. В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Комсомольская правда» поговорила с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и узнала у него, нужна ли стране контрреформа вступительных экзаменов в университеты.

- Я бы не возвращался к вступительным экзаменам в полном объеме. Хотя у меня внутри есть много скопившейся критики в отношении ЕГЭ, но как базовая проверка качества образования она работает достаточно эффективно, - ответил нам Анатолий Торкунов. - Я считаю, что надо каждому вузу отбирать своего студента, то есть работать с абитуриентами и в том городе, где университет расположен, и по стране в целом. Это могут быть форматы вузовских или региональных олимпиад, соревнований между школами. На сегодня правила приема в вузы дают возможность добавить до 10 баллов к результатам ЕГЭ победителям таких олимпиад. Считают, что число этих баллов можно увеличить. То же самое касается и золотых медалистов. Сейчас золотая медаль стоит 3 дополнительных балла к ЕГЭ. Считаю, что это мало, медаль стоит дороже. При этом из числа поступающих в МГИМО 60% - это медалисты. Это по-прежнему показатель качества.

- Анатолий Васильевич, согласны ли вы с мнением, что поколение абитуриентов этого года может стать самым слабым в истории из-за того, что в связи с коронавирусом очного обучения в школах в прошедшем учебном году почти не было?

- Здесь все зависит от того, как сработали вуз, школа. И от студента, конечно, многое зависит. Потому что самостоятельная работа – тоже очень важный ресурс. У лучших студентов он был включен на полную катушку, потому что, например, не надо было тратить время на дорогу до вуза. Могу сказать, что многие наши магистранты очень хорошие диссертации написали. Мы все время были на связи. Литература сейчас вся доступна. В том числе все мировые библиотеки – в режиме онлайн. У нас есть подписки на них.

Но должен сказать, что, в целом, опасения по уровню подготовки, конечно, есть. Поэтому есть желание, как можно скорее вернуться к полноценному формату учебы. Крупнейшие американские университеты уже принимают решение, что студенты, не получившие вакцинации, останутся на онлайн-обучении, а остальные вернутся в аудитории. Я тоже практически каждый день призываю своих студентов делать вакцинацию, сам сделал «Спутник V» в конце сентября. Мы у себя в университете открывали пункт вакцинации. Но у студентов это не вызывало большого энтузиазма. Я рассчитывал, что гораздо больше людей сделает вакцинацию в нашей собственной поликлинике. Повторно откроем пункт вакцинации в июне, надеюсь, что теперь придет больше обучающихся, потому что без этого трудно будет вернуться к полноценной учебе. Один в группе заболевает – все уходят на онлайн-обучение. Конечно, многие ребята рвутся в университет. Это не только обучение у лучших преподавателей, но и общение между собой, клубная жизни, студенческие вечеринки. У нас безумно активная спортивная жизнь, и условия для этого потрясающие.

По итогам прошлого года, мы пришли к выводу, что один рабочий день в неделю вполне можно перевести в онлайн-формат, выстраивая расписание таким образом, чтобы это было наиболее эффективно для студентов и преподавателей. Такой смешанный режим работы вызывает наибольшее удовлетворение, как у учащихся, так и у преподавательского состава.